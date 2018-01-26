AİHM’den Türkiye’ye 30 bin ret

AİHM Başkanı Guido Raimondi tarafından açıklanan 2017 istatistiklerine göre Strasbourg’taki mahkemenin kabul edilemez bularak geri çevirdiği Türkiye başvurularının sayısında patlama yaşandı. 2016’da 4 bin 42 seviyesinde olan ret düzeyi 2017’de 30 bin 63’e yükseldi. Bu radikal artışta 15 Temmuz darbe girişimi bağlamında alınan önlemlere karşı iç hukuk yolları tüketilmeden yapılan başvurular etkili oldu. Davacıların Anayasa Mahkemesi’ne gitmeksizin doğrudan AİHM’ye yönelmeleri ve Avrupa Konseyi’nin telkinleri doğrultusunda 15 Temmuz darbe girişimi bağlantılı şikâyetleri değerlendirmek amacıyla oluşturulan OHAL İnceleme Komisyonu’nun varlığı bu sonucu doğurdu.

116 KARARDA 99 İHLAL

AİHM geçen yıl en fazla kararı Rusya (305) hakkında aldı. Bu ülkeyi ise 116 kararla Türkiye ve 87 kararla Ukrayna izledi. İstatistiklere göre AİHM’nin Türkiye ile ilgili açıkladığı 116 kararın 99’unda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) en az bir kez ihlal edildiği belirlendi. Türkiye’nin en fazla ihlal ettiği AİHS maddeleri ise adil yargılanmayı garanti altına alan 6’ncı (56 kez), özgürlük ve güvenlikle ilgili 5’inci (19 kez) ve ifade özgürlüğüyle ilgili 10’uncu madde (16 kez) oldu.

BİR BASAMAK DÜŞTÜ

Türkiye hakkındaki karar bekleyen dava sayısında 2016’da radikal bir artış yaşamıştı. 2017’de bu alanda normal seviyelere dönüş oldu. 2016’da 12 bin olan sayı, 2017’de 7 bin 500’e geriledi. Bu düşüşle birlikte 2016’da ikinci sırada yer alan Türkiye, Romanya ve Rusya’nın ardından üçüncü sıraya geriledi.