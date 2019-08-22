AİHM’den taraflara Wikipedia soruları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de erişimi yasaklanan Wikipedia’nın yaptığı başvuru bağlamında taraflardan savunma istedi.
Yasağın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle (AİHS) uyumlu olduğuna mahkemeyi ikna etmek için Ankara’nın 31 Ekim’e kadar süresi var. Nisan sonunda yapılan başvuruya hızlandırılmış prosedür uygulamaya karar veren AİHM, taraflardan gelecek yanıtlar doğrultusunda esasa ilişkin yaklaşımını belirleyecek.
İKİ YILDIR KAPALI
Mahkeme, yasaklamanın AİHS’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan maddesiyle uyumlu olup olmadığını, erişim yasağının zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek istedi. Yasaklı internet sitelerinin sayısı hakkında bilgi talep eden AİHM, internet suçlarıyla mücadeleye ilişkin kanunun erişimin engellenmesiyle ilgili maddesinin AİHS ile uyumu, Wikipedia’nın 2017’de başvurduğu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim yasakları konusundaki tutumu ve AYM’nin etkin iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda da görüş istedi. Wikipedia, 2017’de, Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içerikler gerekçesiyle yasaklanmıştı.
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