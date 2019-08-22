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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
22.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AİHM’den taraflara Wikipedia soruları

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AİHM’den taraflara Wikipedia soruları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’de erişimi yasaklanan Wikipedia’nın yaptığı başvuru bağlamında taraflardan savunma istedi.

Yasağın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’yle (AİHS) uyumlu olduğuna mahkemeyi ikna etmek için Ankara’nın 31 Ekim’e kadar süresi var. Nisan sonunda yapılan başvuruya hızlandırılmış prosedür uygulamaya karar veren AİHM, taraflardan gelecek yanıtlar doğrultusunda esasa ilişkin yaklaşımını belirleyecek.

İKİ YILDIR KAPALI

Mahkeme, yasaklamanın AİHS’nin ifade özgürlüğünü garanti altına alan maddesiyle uyumlu olup olmadığını, erişim yasağının zorunlu bir sosyal ihtiyaçtan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek istedi. Yasaklı internet sitelerinin sayısı hakkında bilgi talep eden AİHM, internet suçlarıyla mücadeleye ilişkin kanunun erişimin engellenmesiyle ilgili maddesinin AİHS ile uyumu, Wikipedia’nın 2017’de başvurduğu Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) erişim yasakları konusundaki tutumu ve AYM’nin etkin iç hukuk yolu olup olmadığı konusunda da görüş istedi. Wikipedia, 2017’de, Türkiye’yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içerikler gerekçesiyle yasaklanmıştı. 

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