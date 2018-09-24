Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi
İran'ın Arap nüfuslu Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da cumartesi günkü askeri geçit törenine yönelik saldırıda ölenlerin cenaze törenine aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Törende intikam yemini edilirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.
12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için büyük bir cenaze töreni düzenlendi.
Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndeki törene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı. 'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.
Sputnik'in haberine göre; Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.
İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle ülke çapındaki askeri törenlerin Ahvaz ayağını vuran saldırının kurbanları için düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Salami, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Savunma Bakanı Emir Hatemi konuştu.
İKİ ÖRGÜT BİRDEN ÜSTLENDİ
Kurbanlardan 12'si Ahvaz'da, diğerleri kendi memleketlerinde toprağa verildi. Saldırının sorumluluğunu Tahran'ın Suudi destekli olduğunu belirttiği ayrılıkçı Arap örgüt El Ahvaziye'nin yanısıra DAEŞ de üstlenmişti.
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