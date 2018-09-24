Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAhvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi
GeriDünya Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
24.09.2018 - 13:58, Son Güncelleme:

Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ahvaz saldırısının kurbanlarını binlerce İranlı toprağa verdi

İran'ın Arap nüfuslu Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz'da cumartesi günkü askeri geçit törenine yönelik saldırıda ölenlerin cenaze törenine aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu binlerce kişi katıldı. Törende intikam yemini edilirken ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

12'si Devrim Muhafızları mensubu 25 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı Ahvaz saldırısının kurbanları için büyük bir cenaze töreni düzenlendi.

Ahvaz'ın Sarallah Camisi'ndeki törene katılmak için İran'ın dört bir yanından binlerce kişi geldi. Tabutlar İran bayraklarına sarılırken ''Sonuna kadar ayaktayız'', ''Terörizme hayır'' yazılı pankartlar taşındı. 'Teröristleri ve onların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini lanetleyen' sloganlar atılırken özellikle ABD ve İsrail hedef alındı.

Sputnik'in haberine göre; Arap vatandaşlar, dayanışma adına bölgedeki Arap kabilelerin bayraklarını açtı. Pek çok kişi saldırıda öldürülen 4 yaşındaki erkek çocuğunun fotoğrafını taşıdı.

İran-Irak savaşının 38. yıldönümü nedeniyle ülke çapındaki askeri törenlerin Ahvaz ayağını vuran saldırının kurbanları için düzenlenen törende, Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Salami, İstihbarat Bakanı Seyyid Mahmud Alevi ve Savunma Bakanı Emir Hatemi konuştu.

İKİ ÖRGÜT BİRDEN ÜSTLENDİ

Kurbanlardan 12'si Ahvaz'da, diğerleri kendi memleketlerinde toprağa verildi. Saldırının sorumluluğunu Tahran'ın Suudi destekli olduğunu belirttiği ayrılıkçı Arap örgüt El Ahvaziye'nin yanısıra DAEŞ de üstlenmişti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Düşen uçağın ardından Rusya'dan flaş hamle!

Gelin adayları ülkeyi şoka soktu! Erkeklerden vazgeçip...

İlk kez yayınlandı! Dehşet anları

'Pantolonunu indirip...' Trump'ın adayına ikinci şok!