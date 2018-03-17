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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAhmedinejad'ın yardımcısı Meşai'ye gözaltı
Dünya Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai'ye gözaltı 
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Dünya
AA
17.03.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai'ye gözaltı 

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Ahmedinejad'ın yardımcısı Meşai'ye gözaltı 

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai'nin Tahran Devrim Mahkemesinin başlattığı bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki bir diğer yardımcısı ve önemli ismi Hamid Bakayi de geçtiğimiz hafta yolsuzluk suçlamasıyla 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırılmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine eski cumhurbaşkanı, İran'ın önemli ve güçlü isimlerinden Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi yaşananlara sessiz kalmakla suçlamıştı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı ve dünürü Meşai, Tahran Devrim Mahkemesinin bir soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı döneminde, kabinedeki en nüfuzlu kişi ve yakın arkadaşı olan Meşai, 9'uncu ve 10'uncu hükumet dönemlerinde, cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı ve danışmanı ile cumhurbaşkanlığı personel şefi olarak görev yapmıştı. 

Meşai, Ahmedinejad tarafından 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmiş ancak bir hafta içerisinde İran lideri Ali Hamaney tarafından bu görevden alınmıştı. 

Ahmedinejad grubunun adayı olarak 2013 cumhurbaşkanlığı seçimleri için ön plana çıkan Meşai'nin adaylığı, İran Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. 

Mahkeme geçen yıl kasım ayında Meşai'yi, "lidere iftira, rejime karşı propaganda, devlet imkanlarını yetkisiz kullanma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ifadeye çağırmıştı. 


KASIM SÜLEYMANİ'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ 
İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi de "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilmişti. Kararın ardından Bakayi salı günü tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti. 

Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi İranlı komutan ile arasındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

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