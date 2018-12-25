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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.12.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Afrikalılar artık vize kuyruklarında beklemeyecek

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Afrikalılar artık vize kuyruklarında beklemeyecek

Dışişleri Bakanlığı'nın vize ön başvurularını dışarıdan alınan hizmetle paylaşmasından sonra büyükelçilikler önündeki kuyruklar son buldu. Afrikalılar, 4 ülkede uygulamaya giren yeni hizmetle artık bir günde Türkiye vizesi alabiliyor.

Türkiye'ye gitmek isteyen Afrikalıların Türk büyükelçilikleri önünde oluşturduğu uzun kuyruklar, uygulamaya sokulan yeni hizmetle artık son buluyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkili vize hizmetleri acentesi Turkish Service Agency (TSA), Sudan, Somali ve Nijerya'dan sonra bugün de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ofis açarak Etiyopya vatandaşlarının vize ön kabullerini almaya başladı.

Vize ön başvurularını alarak belge kontrolü yapan şirket, Afrikalıların vize başvurusu ve kabulü için beklemesinin önüne geçerek onlara bir günde vize alabilme kolaylığı sağladı.

Ofisin açılışına katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkenin vize hizmetleri için bu tür şirketler kullandığını ve Dışişleri Bakanlığının hazırlıkları neticesinde bir firmayla bazı ülkelerde birlikte çalışma kararı alındığını söyledi.

Normal koşullarda vize için Etiyopyalıların önce büyükelçiliğe gittiğini, başvuru ve onay için beklediği hatırlatan Ulusoy, yoğun talep nedeniyle zaman zaman büyükelçilik önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti.

Yeni sistemle artık halkın doğrudan bu şirkete ön başvuru yapacağını ifade eden Ulusoy, başvuruların, büyükelçilik tarafından değerlendirilip vize verme işlemenin tamamlanacağını dile getirdi.

BİR GÜNDE VİZE ALABİLECEKLER

TSA Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Günay da şirket olarak halihazırda Sudan, Nijerya, Somali ve Etiyopya'da hizmet verdiklerini, yakında 2 Afrika ülkesinde daha hizmete başlayacaklarını söyledi.

Şirketin ön başvuruları alıp belgelerin doğruluğunu kontrol ettiğini ifade eden Günay, daha sonra bu belgelerin büyükelçilik ve konsolosluğa teslim edildiğini kaydetti. Günay, başvuruların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğünü ve evraklar tamam olduğunda bir günde vize alınabildiğini anlattı.

Kıtada eğitim, iş, sağlık ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gitmek isteyen kişiler, yoğun talep sebebiyle uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyordu.

Yeni sistemle, Türkiye'ye vize alma vaadiyle yerel halktan yüklü miktarda para toplayan dolandırıcı kişilerin ve acentelerin de önüne geçilmiş oldu.

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