"AB'nin ABD politikalarının peşine düşmemesi gerekiyor"
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesindeki krizin çözümüne yönelik Avrupa Birliği'nin (AB) devlet başkanlığı seçimi çağrısı yapmasına tepki göstererek, "AB'nin ABD politikalarının peşine düşmemesi gerektiğini" söyledi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Arreaza, ülkesine yönelik uluslararası baskıları eleştirdi.
AB ülkelerinden yapılan seçim çağrılarını sert tepki gösteren Arreaza, "AB'nin ABD politikalarının peşine düşmemesi gerekiyor." dedi.
Arreaza, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıyan ABD ve AB ülkelerini Venezuela'da yaşanan ilaç ve yiyecek krizinden sorumlu tuttu.
AB'yi ülkesindeki krize yönelik tutumunda tarafsız olmamakla suçlayan Arreaza, bu nedenle AB'nin Venezuela'daki krizin çözümüyle alakalı rolünü benimsemenin oldukça zor olacağına dikkati çekti.
Arreaza, yüksek enflasyon, yiyecek ve ilaç eksikliğinin yabancı ülkelerin ablukasından kaynaklandığını savunarak, bu sorunun yüzde 25 hükümet, yüzde 75 de abluka kaynaklı olduğunu belirtti.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.
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