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    ABD’li üst düzey yetkililerden Esad'a: Tekrar saldırıya hazırız!

    Hurriyet.com.tr
    01.02.2018 - 22:12 | Son Güncelleme:

    Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.

    ABD, geçen yıl Nisan ayında İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının ardından Humus'ta rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

    Reuters'a konuşan yetkililer, Suriye lideri Beşar Esad'a bağlı güçlerin zaman zaman az miktarda kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

    Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililerden biri, "Uluslararası toplum Esad'a baskı kurmak için hızla harekete geçmezse, Suriye'nin kimyasal silahları, Suriye'nin ötesine ve hatta ABD'ye bile yayılabilir" iddiasına bulundu.

     

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    Etiketler: abd , suriye , gazetehaberleri
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