AB’den Johnson’a yoğun eleştiri
Göreve geldiğinden bu yana ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda anlaşma sağlamanın mümkün olduğunu söyleyen ancak bir türlü somut öneride bulunmayan İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a hem Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) hem de Komisyon’dan yoğun eleştiri geldi.
AP’de 126 oya karşı 544 oyla kabul edilen bir kararda, anlaşmasız ayrılığın tüm sorumluluğunun İngiltere’ye ait olacağı belirtildi.
‘RİSK ÇOK GERÇEKÇİ’
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmasız Brexit riskinin çok gerçekçi olduğunu söyledi. Johnson’a alternatif öneriler getirmesi çağrısında bulunduğunu söyleyen Juncker, “Bu tür öneriler gelmediği sürece gözlerinizin içine bakarak ilerleme sağlandığını söyleyemem” dedi. AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier de üç yılın ardından müzakere ediyormuş gibi yapmanın zamanı olmadığını vurgulayarak, “Kader anındayız” diye konuştu. Brexit yanlılarını hedef alan Barnier, “Anlaşmasız Brexit’in sonuçları söylemek istediğinizden çok daha ciddi ve fazla” ifadelerini kullandı.
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