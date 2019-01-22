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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 07:14, Son Güncelleme:

AB'den İsrail'in tahliye kararına tepki

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AB'den İsrail'in tahliye kararına tepki

Avrupa Birliği'nin (AB) işgal altındaki Doğu Kudüs ve Ramallah'taki temsilcilikleri, İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evlerin boşaltılması kararına "şiddetle" karşı çıktıklarını açıkladı.

AB'nin Filistin'deki temsilcileri, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evine tahliye kararı gelen Sabbağ ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada, "Tahliye kararının uygulanması durumunda Sabbağ ailesinden 6'sı çocuk 32 kişi mülteci durumuna düşecek." denildi.

AB'nin İsrail'in yerleşim birimi politikaları ile bu kapsamda Filistinlilere ait evlerin boşaltılması ve yıkılması yönünde aldığı kararlara "şiddetle" karşı çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme politikaları, uluslararası kanunlara göre yasa dışıdır. İsrail'in bu yöndeki tavrını sürdürmesi, sürdürülebilir barış ve iki devletli çözüm imkanlarını baltalıyor."

NE OLMUŞTU?

İsrail yönetimi, 3 Ocak'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli 5 aileye, evlerini 20 gün içinde boşaltmaları konusunda tebligatta bulunmuştu.

Yahudi yerleşimciler de geçen yıllarda aynı mahallede Filistinlilere ait bazı evlere el koymuştu.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nin ortasında Yahudilerin "Şimon Hasidik Türbesi" adını verdiği bir türbe bulunuyor ve her gün yüzlerce muhafazakar Yahudi buraya gelerek ayin yapıyor.

Muhafazakar Yahudiler, söz konusu yerin Yahudi bir din adamına ait makam olduğunu savunurken, Filistinliler ise mekânın Kudüs'teki meşhur Hicazi ailesinin dedelerinden Eş-Şeyh Sadii'nin mezarı olduğunu belirtiyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Doğu Kudüs'te İsrailli Yahudi yerleşimci gruplar tarafından en çok hedef alınan mahalleler arasında yer alıyor.

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