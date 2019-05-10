AB’den ‘birlik şovu’
SON dönemde birlik olma boyutundan çok üye ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılıklarıyla anılan Avrupa Birliği (AB), iki hafta sonra Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini belirlemek amacıyla yapılacak seçimler öncesinde ‘birliktelik şovu’ yaptı.
Sibiu’da (Romanya), ayrılma sürecinde olan İngiltere’nin katılmadığı gayriresmi nitelikli AB Zirvesi’nde bir araya gelen liderler geleceğe yönelik 10 taahhütte bulundu. AB tarihinin en büyük genişlemesinin 15. yıldönümünün hemen sonrasına ve ilk kez bir üyenin ayrılma aşamasında olduğu bir döneme denk düşen zirvede kabul edilen Sibiu Bildirisi’nde bölünmelere yer olmadığı belirtilerek, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye tek Avrupa’yı savunacağız” mesajı verildi. Birleşik kalınacağı, tek sesle konuşulacağı belirtilerek AB’nin sorumlu bir küresel lider olacağı ifade edildi.
GKRY GÜNDEME GELDİ
Zirvenin gündem maddeleri arasında olmamasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını AB liderlerinin önüne getirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis konuya ilişkin bilgilendirme yaparak destek talep etti. Resmi sonuç bildirisi olmadığından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk toplantının ardından basın toplantısında, “AB, birleşmiş şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasındadır ve Türkiye’nin AB ülkelerinin egemenlik haklarına saygı göstermesini bekliyor” dedi. Tusk, AB’nin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini söyledi.
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