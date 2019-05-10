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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP/ BRÜKSEL
10.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

AB’den ‘birlik şovu’

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AB’den ‘birlik şovu’

SON dönemde birlik olma boyutundan çok üye ülkeler arasında yaşanan görüş ayrılıklarıyla anılan Avrupa Birliği (AB), iki hafta sonra Avrupa Parlamentosu’nun (AP) yeni üyelerini belirlemek amacıyla yapılacak seçimler öncesinde ‘birliktelik şovu’ yaptı.

Sibiu’da (Romanya), ayrılma sürecinde olan İngiltere’nin katılmadığı gayriresmi nitelikli AB Zirvesi’nde bir araya gelen liderler geleceğe yönelik 10 taahhütte bulundu. AB tarihinin en büyük genişlemesinin 15. yıldönümünün hemen sonrasına ve ilk kez bir üyenin ayrılma aşamasında olduğu bir döneme denk düşen zirvede kabul edilen Sibiu Bildirisi’nde bölünmelere yer olmadığı belirtilerek, “Doğudan batıya, kuzeyden güneye tek Avrupa’yı savunacağız” mesajı verildi. Birleşik kalınacağı, tek sesle konuşulacağı belirtilerek AB’nin sorumlu bir küresel lider olacağı ifade edildi. 

GKRY GÜNDEME GELDİ

Zirvenin gündem maddeleri arasında olmamasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını AB liderlerinin önüne getirdi. Rum lider Nikos Anastasiadis konuya ilişkin bilgilendirme yaparak destek talep etti. Resmi sonuç bildirisi olmadığından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk toplantının ardından basın toplantısında, “AB, birleşmiş şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin arkasındadır ve Türkiye’nin AB ülkelerinin egemenlik haklarına saygı göstermesini bekliyor” dedi. Tusk, AB’nin gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini söyledi.

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