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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’den Pekin’i kızdıran hamle

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ABD’den Pekin’i kızdıran hamle

Çin, ABD Donanması’na ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı Nanşa adalarına yaklaşmasına tepki göstererek “ABD’yi bir an önce bu tür provokatif eylemleri bırakmaya” çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin Güney Çin Denizi’nde provokasyonda ve gerilimi artırmada ısrar ettiğini iddia ederek “Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz” dedi. ABD’nin bu tür eylemlerle ülkesinin egemenliğini, ilgili bölgenin barış ve güvenliğini ihlal ettiğini savunan Hua, Çin Donanması’nın ABD gemilerini bölgeden ayrılması için uyardığını kaydetti.

ABD: SEFERİMİZ MEŞRU

ABD Donanması 7’nci Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin “seyrüsefer serbestisi” çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetmişti.

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