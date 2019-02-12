ABD’den Pekin’i kızdıran hamle
Çin, ABD Donanması’na ait USS Spruance ve USS Preble adlı güdümlü füze destroyerlerinin Güney Çin Denizi’ndeki ihtilaflı Nanşa adalarına yaklaşmasına tepki göstererek “ABD’yi bir an önce bu tür provokatif eylemleri bırakmaya” çağırdı.
Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Washington yönetiminin Güney Çin Denizi’nde provokasyonda ve gerilimi artırmada ısrar ettiğini iddia ederek “Güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyoruz” dedi. ABD’nin bu tür eylemlerle ülkesinin egemenliğini, ilgili bölgenin barış ve güvenliğini ihlal ettiğini savunan Hua, Çin Donanması’nın ABD gemilerini bölgeden ayrılması için uyardığını kaydetti.
ABD: SEFERİMİZ MEŞRU
ABD Donanması 7’nci Filo Sözcüsü Clay Doss, yaptığı açıklamada, gemilerin “seyrüsefer serbestisi” çerçevesinde görev icra ettiğini ve uluslararası yasalar kapsamında bölgede bulunduğunu kaydetmişti.
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