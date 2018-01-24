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    ABD'den çağrı! "Hizbullah'ı uzak tutun"

    Hürriyet Haber
    24.01.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

    ABD, Lübnanlı yetkilileri "Hizbullah'ı ülkenin finansal sisteminden" uzak tutmaya çağırdı.

    ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı ve Yasadışı Finans ile Mücadele Birimi Başkanı Marshall Billingslea'nın iki günlük resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnanlı yetkililerle görüştüğü ve Hizbullah'ı ülkenin finansal sisteminden uzak tutmaya çağırdığı belirtildi.

    ABD'nin Lübnan'a, finansal sistemini Hizbullah, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinden korumasına yardımcı olma taahhüdü verdiği vurgulanan açıklamada, Billingslea'nın, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile yaptığı görüşmelerde, Hizbullah'a yönelik yaptırımlar ve İran’ın Lübnan’daki faaliyetlerinin engellenmesi konularının ele alındığı ifade edildi.

    Açıklamada, "Billingslea, Lübnan'ı, Hizbullah'ın finans sektörünün bir parçası olmadığından emin olmak için mümkün olan her önlemi almaya çağırdı." ifadelerine yer verildi.

    LÜBNAN'DAKİ HİZBULLAH SORUNU

    ABD'nin terör örgütü olarak gördüğü Hizbullah'a uyguladığı kara parayı engelleme amaçlı yaptırım ve bankacılıktaki sıkı takip, Lübnan ekonomisinin dar boğaza girmesine neden oluyor.

    Kabinede iki bakanla temsil edilen ve silahlı militanlarıyla Suriye'de Esad rejiminin yanında saf tutan Hizbullah nedeniyle, Lübnan hükümeti ve devletinin ABD tarafından yaptırım tehdidinde kalmasının ekonomik ve siyasi faturasının da Başbakan Saad Hariri'ye kesilecek olması endişesi, mayıs ayındaki genel seçimler öncesi Hizbullah tartışmalarının artmasına neden oluyor.

    ABD, "HİZBULLAH’IN UYUŞTURUCU TİCARETİNİ" ARAŞTIRACAK

    ABD Adalet Bakanlığından 12 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İran destekli Hizbullah örgütünün, başta uyuşturucu ticareti olmak üzere finans kaynaklarını araştırmak üzere yeni bir ekip oluşturulacağı duyrulmuştu.  Açıklamada, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın, "Hizbullah’ın finans kaynaklarını ve örgüte destek veren kişileri araştıracak yeni bir ekip oluşturacağız. Bu ekipte, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm, organize suç ve kara para aklama konularında tecrübeli savcılar ve müfettişler yer alacak." ifadelerine yer verilmişti.

    Etiketler: son dakika
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