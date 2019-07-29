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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
29.07.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

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ABD’de yaşlılar arasında intihar vakaları arttı

ABD’de özellikle yaşlılar arasında intihar oranlarının artış gösterdiği açıklandı.

ABD’deki Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezinin verilerine göre 2017 yılında 47 bin intihar vakasından 8 bin 500ünden fazlası 65 yaş ve üzerindeki kişilerde yaşandı.

Merkezin verilerine göre, en fazla intihar eğilimi 65 yaş ve üzerindeki erkeklerde görülürken, 85 yaş ve üzerindeki yaşlılar en fazla intihar vakalarının yaşandığı ikinci yaş grubu oldu. Verilere göre, ABD’de intihar vakaları en çok 45  54 yaş aralığında görülüyor.

EN BÜYÜK NEDENLERDEN BİRİ YALNIZLIK

Npr.org’daki habere göre, yaşlılardaki intiharların en büyük nedenleri arasında yalnızlık yer alıyor. Yaşını almış yetişkinler, kendini genellikle soyutlanmış hissediyor ve eşlerden birinin veya yakın bir aile ferdinin ölümüyle hayatta kalmakta zorlanıyor.

Habere göre, ABD’de her dört yaşlıdan biri intihar girişimi sonucu hayatını kaybederken, bu oran gençlerde her 200 kişiden biri olarak belirlendi.

Yaşlanmanın da hastalıkları beraberinde getirmesi, yaşını almış yetişkinlerde geçişi zorlandıran bir başka neden. ABD’deki Yaşlılık Konseyine göre, yaşlıların yüzde 80inde romatizma, diyabet veya yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklar bulunuyor.

ABD Nüfus Bürosuna göre, 2015 yılında ülkede 65 yaş ve üzerinde 47 milyon 800 bin kişi bulunurken bu sayısının 2060 yılına gelindiğinde 98 milyon 200 bine ulaşması bekleniyor.

 

 

 

 

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