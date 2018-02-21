ABD'de çevreye zarar için rekor tazminat

ABD'nin Minnesota eyaletinde madencilik ve kimya endüstrisi şirketi 3M, kimyasal mamuller üreten fabrikasının çevreye verdiği zarar nedeniyle 850 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.



Eyalet Başsavcısı Lori Swanson, eski adı Minnesota Madencilik ve İmalat Şirketi olan uluslararası firmanın, eyaletteki üretim tesislerinin kimyasal atıklarla çevreye ve doğal kaynaklara verdiği zarar nedeniyle açılan davada uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

Şirket, uzlaşma kapsamında eyalete 850 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Swanson, şirketin 15 gün içinde yapacağı ödemenin, ABD'de bugüne dek çevre konusunda ödenen en yüksek tazminat olduğunu ifade etti.

Tazminat, 3M'nin en büyük fabrikasının bulunduğu St. Paul şehri ve çevresindeki yerleşimlere temiz içme suyu sağlanması, kimyasal atıklar nedeniyle sulama kanalları kirlenen çiftçi ve üreticilere yardım edilmesi için kullanılacak.

Şirket, ilk kez 2010'da açılan davada, yıllar içinde kimyasal atıklar nedeniyle aralarında Mississippi Nehri'nin 160 kilometrelik bir bölümünün de olduğu doğal kaynaklara zarar vermekle suçlanmıştı. Savcılık, şirketin söz konusu zarar nedeniyle 5 milyar dolar tazminat ödemesini talep ediyordu.