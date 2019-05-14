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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
14.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

ABD'de "binlerce yasa dışı göçmen aileye gözaltı planı" iddiası

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ABD'de "binlerce yasa dışı göçmen aileye gözaltı planı" iddiası

Trump yönetiminin, son kez sınır dışı emri verilen binlerce göçmen aileyi gözaltına almayı düşündüğü ancak kaynak sorunu ve kamuoyunun olası tepkisi nedeniyle plandan vazgeçtiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında görevli iki yetkili ve konunun muhatabı diğer iki kişi, Associated Press (AP) ajansına yaptıkları açıklamada, bakanlığın, başta New York, Los Angeles ve Chicago olmak üzere ABD'de yasa dışı yaşayan büyük göçmen topluluklarının bulunduğu 10 kentte göçmen çocuklar ve ebeveynlerini gözaltına almayı planladığını söyledi.     

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu planla göçmenlere mesaj verilmek ve diğerlerinin ülkeye girmesinin önüne geçmek istendiğini kaydetti.     

Haberde, dönemin ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Müdür Vekili Ron Vitiello ve eski İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın, kaynakları sınırdan başka bir yöne çevirebileceği, gözaltı merkezlerinin yetersizliği ve kamuoyunun olası tepkisi nedeniyle planı rafa kaldırdığı belirtildi.     

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi geçen yıl güney sınırında göçmen çocukları ailelerinden ayırarak gözaltı merkezlerine koymuş, bu tutum, ABD'nin insani rolünü terk ettiği ve çocuklara zarar verdiği eleştirilerine neden olmuştu. Haziran ayında durdurulan uygulama, göçmen girişlerini engellemekte başarılı olmamış, aksine daha çok göçmen ABD'nin güney sınırına dayanmıştı.     

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