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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
30.07.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri iki ay sonra yeniden başlıyor

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ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri iki ay sonra yeniden başlıyor

ABD ile Çin arasında gümrük vergisi savaşını bitirmek üzere iki ay önce başlayan ancak durdurulan görüşmeler, Çin teknoloji devi Huawei’nin de dahil olmasıyla bugün yeniden başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cimping’in haziran ayında iki ülke arasında süregelen gümrük vergisi anlaşmazlıklarını bir sonuca bağlama isteğine rağmen iki ülke arasındaki sözlü atışmaların sürdüğü kaydedildi.

Trump Cuma günü görüşmeler konusunda, “Bir anlaşmaya varıp varmayacaklarını bilmiyorum. Belki de bir anlaşmaya varabilirler. Belki anlaşmaya varabilirler. Önemsemiyorum” diyerek, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı yüksek tariflerle onlarca milyar dolar kazandığını tekrarladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer’ın bugün Çin Ekonomi Çarı Başkan Yardımcısı Liu He’nun başkanlığını yaptığı Çin delegesiyle görüşmesi bekleniyor.

Çin liderleri, ABD’nin robot, yapay zeka ve diğer teknolojilerde sanayi liderlerinin devlet destekli gelişmesi planını geri çekmesi baskısına direniyor. Washington, bu çabaların yabancı firmalardan teknoloji çalmaya veya teknoloji vermeleri için onlara baskı yapmaya dayanmasından şikayet ediyor. Bazı Amerikalı yetkililerin, ABD’nin bu konudaki liderliğini elinden kaçırma kaygısı taşıdığı belirtiliyor.

Ekonomistler her iki tarafın da büyük görüş ayrılığı bulunduğunu, bir anlaşmaya varmanın kolay olmayacağına vurgu yapıyor.

Mayıs ayında ticari anlaşmazlıklar konusundaki görüşmelerin kesilmesinden sonra Trump yönetimi ABD’nin teknoloji devlerinin, Çin'in yazılım alanının en büyük oyunculardan biri ve akıllı telefon alanında 2 numaralı üretici olan Huawei’ye, siber casusluk yapma iddiasıyla milli güvenliğe tehdit oluşturduğu için teknoloji satışlarına yasak getirmişti. Çin de bu karara kaşı, ABD’nin güvenilmeyen firmalarının bir listesini yapıp misilleme uygulayacağını söyledi. Ancak henüz böyle bir liste açıklanmadı.

Görüşmelerin başlamasından bir gün önce Çin hükümeti, Washington’u küstahlık ve bencillikle suçladı.

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