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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.12.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

'ABD sonunda doğru yolu buldu'

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'ABD sonunda doğru yolu buldu'

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, "(ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) ABD sonunda doğru yolu buldu. İlk kez Suriye için güzel bir karar almıştır." dedi.

Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmesine rağmen sessiz kaldığını vurgulayan Dede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasının ardından, başta ABD ve Rusya olmak üzere herkesin bu konuya dikkat kesildiğini söyledi.

Dede, Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla Suriye politikasında doğru ve kararlı bir tavır sergilediğini belirterek, Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planının ise terör örgütü PYD/PKK ve destekçilerini ciddi manada korkuttuğunu ifade etti.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Dede, "ABD sonunda doğru yolu buldu. İlk kez Suriye için güzel bir karar almıştır. Suriyeliler olarak bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim her zaman Allah'tan bir umudumuz vardı, Suriye'de inşallah herkesin hakkı kendine verilir. Fırat'ın doğusunun asıl sahipleri bizleriz. PYD/PKK orada topraklarımızı işgal etmiştir. İnşallah ABD orada askerini çekince teröristler de kaçar, biz vatanımıza döneriz. " diye konuştu.

"ABD ÇEKİLİRSE TERÖRİSTLER KAÇAR"

Ömer Dede, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmesini talep ettiklerini dile getirdi.

ABD'nin kararının Suriyeliler tarafından sevinçle karşılandığını anlatan Dede, "ABD'den kararının arkasında durmasını, uluslararası kamuoyunda da bu kararın uygulanması için baskı kurmasını bekliyoruz. İnşallah ABD askerlerinin tamamını Suriye'de çeker, bizler de rahat ederiz. ABD çekilirse terör örgütü PYD/PKK da zaten ait olmadığı yerde barınamaz kaçar. Biz de evimize döneriz." dedi.

"KUZEY IRAK GİBİ OLMA ENDİŞESİ TAŞIYORUZ"

Suriyeli Peşmergeleri de ülkelerinde istemediklerine dikkati çeken Dede, peşmergelerin Suriye için savaşacağına inanmadıklarını söyledi.

Dede, Irak'ın kuzeyinde yaşanan senaryonun benzerinin Suriye'nin kuzeyinde de yaşanabilme ihtimalinden endişe duyduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"ABD çekildikten sonra korkumuz oraya Suriye Peşmergelerinin gelmesidir. Peşmerge gelirse Kuzey Irak'ta yapılan gibi Kuzey Suriye şeklinde bir devlet planı kurulabilir. Onun için biz Suriye Peşmergelerini de kabul etmeyiz. İstiyoruz ki ABD askerini çeksin, bölge halkının tamamı, Türkmen'i, Arap'ı ve Kürt'ü yaşadığı topraklara dönsün. Herkes vatanında olup, birliğini sağlasın istiyoruz. Türkiye'de bu arada adeta beline saplanmış bir hançer gibi olan sınırındaki teröristlerden kurtulmuş olur. Suriyeliler olarak Türkiye ile dostluğumuzun ve komşuluk ilişkilerimizin eskisi gibi güzel devam etmesini umuyoruz."

Türkiye'ye iç savaşın başından beri Suriye konusunda gösterdiği hassasiyet ve gayretlerinden dolayı minnettar olduklarını anlatan Dede, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çekilme kararının alınması için çaba gösteren Türkiye'nin şahsında Recep Tayyip Erdoğan'a katkısından dolayı teşekkür ediyoruz. Türk milleti bu sürece gelinmesinde ordusuyla birlikte büyük mücadele etti. Suriye'ye destek olan herkesten Allah razı olsun. İnşallah Suriyeliler olarak vatanımıza döneceğimiz günler yakındır, bir an önce dönebilmek için can atıyoruz."

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