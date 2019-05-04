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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD-Rusya çekişmesi

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
ABD-Rusya çekişmesi

Venezuela’da muhalefetin askeri darbe girişimi hükümet tarafından püskürtülürken, diplomatik manevralar kızıştı. Muhaliflerin yanındaki Beyaz Saray ve Maduro destekçisi Kremlin’in karşılıklı ithamları sürüyor. Trump ile Putin, uzun bir aradan sonra dün telefonda görüşerek krizi ele aldı.

DÜNYANIN en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da geçen salı muhalefetin askeri darbe girişimi Maduro hükümeti tarafından boşa çıkarılırken, Beyaz Saray ile Kremlin arasında ipler gerildi. Muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido ve muhalif siyasetçi Leopoldo Lopez’i destekleyen Washington yönetimi ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanında duran Kremlin arasında diplomasi trafiği hız kazandı.

DIŞ MÜDAHALE UYARISI

ABD Başkanı Donald Trump uzun bir aradan sonra Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i dün telefonla arayarak 1 saat 20 dakika süreyle başta Venezuela olmak üzere Kuzey Kore ve Ukrayna krizi de dahil birçok kritik konuyu görüştü. Kremlin Sarayı, temasın ‘yapıcı ve verimli’ geçtiğini bildirdi. İlk gündem maddesinin Venezuela’da gerçekleşen 30 Nisan tarihli darbe girişimi ve sonraki günlerde yaşanan olaylar olduğu belirtilerek, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela’da sadece halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini ve dışarıdan olası bir müdahaleyle yönetimi devirme girişimlerinin siyasi çözümü baltalayacağını söyledi” denildi.

ABD-Rusya çekişmesi

FİNLANDİYA ZİRVESİ

Donald Trump da Putin ile görüşmesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ticaret, Venezuela, Ukrayna, Kuzey Kore, Nükleer Silah Kontrolü ve hatta ‘Rus komedisini’ de tartıştık. Oldukça verimli bir görüşme” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da görüşmede Trump’ın, Venezuela’da yönetimin barışçıl bir şekilde değişmesi gerektiğini vurguladığını anlattı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov da haftaya yapılacak “Arktik Konsey” dışişleri bakanları toplantısı kapsamında Finlandiya’da bir araya gelecek. İkili görüşmenin ana gündem maddesinin Venezuela olacağı belirtiliyor. 

BİLGİ NOTU

Venezuela’da muhalefet, 30 Nisan’ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuştu. La Carlota Hava Üssü’nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Guaido ve Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Olaylarda şu ana kadar en az 1 kişinin öldüğü, 40’tan fazla yaralı olduğu rapor edildi.

NİYE KAPIŞIYORLAR?

AMERİKAN Washington Post (WP) gazetesi, ABD ve Rusya arasında gelişen Venezuela merkezli çekişmenin perde arkasını kaleme aldı. Buna göre Rusya, ülkeye yaptığı mali yardımlar ve verdiği borçlar karşılığında Venezuela’daki petrol sahalarının önemli bir kısmını elinde tutuyor. Buna ek olarak, Venezuela’nın Rus petrol şirketleriyle yaptığı milyarca dolarlık anlaşmaları bulunuyor. Moskova, olası bir yönetim değişikliğinde bu kazançlarını riske atmak istemiyor.
ÊÊ İki ülkeyi karşı karşıya getiren bir diğer neden Küba. ABD’nin Maduro yönetimine destek çıkan Küba’ya yönelik tarihi bir karşı duruşu söz konusu. Diğer çatışma alanları Suriye ve Libya. Moskova, coğrafi uzaklık nedeniyle, Suriye ve Libya’da olduğu kadar Venezuela’da yer alamıyor. Ancak Moskova, Venezuela’da kendine yakın kişilerle işbirliği yaparak ‘ABD’nin arka bahçesi’nde varlığını hissettirmeyi başarıyor.

ABD-Rusya çekişmesi

MADRİD: LOPEZ’İ İADE ETMEYİZ

İspanya hükümeti, Venezuela’da hakkında arama ve tutuklama emri çıkarılan ve ailesiyle İspanya’nın Caracas Büyükelçiliğine sığınan muhalif lider Leopoldo Lopez’i bu ülkenin makamlarına verme niyetinde olmadığını bildirdi. Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan Salı günü yerel saatle 19.00’dan itibaren eşi Lilian Tintori ve kızı Federica ile İspanya’nın Caracas Büyükelçiliği rezidansına sığınan Lopez’in kendi isteğiyle burada misafir edildiği ve siyasi sığınma talep etmediği belirtilmişti.

MUHALEFET BUGÜN SOKAKTA

Venezuela’da muhalif lider Juan Guaido, salı günkü başarısız darbe girişimi ve 1 Mayıs eylemlerinin ardından bugün için de taraftarlarını sokağa çağırdı. Guaido, Maduro hükümetini devirmek için takip edecekleri yol haritasını sosyal medya hesabından paylaştı. Juan Guaido, sürekli sokak gösterilerinin yanı sıra hayatı durduracak ve tüm ülkeye yayılacak grevler yapacaklarını iddia ederken, bugün yeniden sokağa çıkacaklarını duyurdu.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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