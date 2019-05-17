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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği" düzenlendi... Nişanlısından çağrı
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Dünya
AA
17.05.2019 - 08:47, Son Güncelleme:

ABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği" düzenlendi... Nişanlısından çağrı

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ABD Kongresinde "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliği" düzenlendi... Nişanlısından çağrı

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin konuşan ABD Temsilciler Meclisi Milletvekili Tom Malinowski, "Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı." dedi. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ise gerçek sorumluların cezalandırılması için Kongreye gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

ABD Kongresinde düzenlenen ve Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in de yer aldığı "Cemal Kaşıkçı'yı anma etkinliğine" katılan ABD'li siyasetçiler, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tom Malinowski, konuşmasında, dünya genelinde gazetecilere uygulanan baskı ve yıldırma girişimlerinin yaygın olduğunu fakat Kaşıkçı cinayetinin eşine nadir rastlanacak bir olay olduğunu vurguladı.

Malinowski, "Otoriter bir rejimin, kendi ülke sınırları dışına çıkarak demokratik bir ülkede bulunan ve güvenli olduğu bilinen diplomatik bir temsilcilikte gazeteci öldürmesi görülmemiş bir şeydir. Bunun normalleşmesine izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Global Magnitsky Yasası üzerinden cinayete karışan bazı Suudi vatandaşlarına uyguladığı yaptırımların, "yetersiz ifadesinden bile kötü" olduğunu kaydeden Malinowski, şunları söyledi:

"Sadece Muhammed bin Selman’ın gözden çıkardığı önemsiz kiralık katilleri cezalandırırken emri verenleri göz ardı etmek, Suudi rejiminin saçma söylemlerine destek çıkmak demektir. Ülke olarak bu cinayetin emrini verenleri sorumlu tutmak zorundayız. ABD için hiçbir ülke veya lider böyle bir cinayeti tolere ettirecek kadar önemli olmamalı."

ABD Kongresinde Cemal Kaşıkçıyı anma etkinliği düzenlendi... Nişanlısından çağrı

"ADALETİN SAĞLANMASI İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'daki haksızlıklara ve insan hakları ihlallerine karşı ses çıkardığı için öldürüldüğünü savunan Temsilciler Meclisi Milletvekili Adam Schiff ise "Kaşıkçı'nın ölümü ve düzenlenen bu etkinlik, bizlere bu trajedi konusunda adaletin sağlanması gerektiğini hatırlatmaktadır." dedi.

Schiff, Cemal Kaşıkçı'nın anısını ve idealini ayakta tuttuğu ve kendisine yapılan haksızlığı dile getirmeye devam ettiği için Hatice Cengiz'e teşekkür etti. Adam Schiff, "Onun burada bizlerle olmasından onur duyuyoruz. Cemal’in cinayetinde adaletin yerine gelmesi ve dünyadaki diğer gazetecilerin de haklarını savunmak için mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

KAŞIKÇI'NIN NİŞANLISINDAN ÇAĞRI

Hatice Cengiz de yaptığı kısa konuşmada, söz konusu cinayette adaletin sağlanması için çaba gösteren ABD'li Kongre üyelerine teşekkür etti.

Kaşıkçı ile beraber Amerika'nın savunduğu değerlerin de öldürüldüğü vurgulayan Cengiz, gerçek sorumluların cezalandırılması için Kongreye gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

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