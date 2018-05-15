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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
15.05.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

ABD içinden ilk tepkiler geliyor! 'Entrika çevirdi'

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ABD içinden ilk tepkiler geliyor! 'Entrika çevirdi'

ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi. Brennan Trump için 'Entrika çevirdi' ifadesini kullandı. Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıkarken, 2 bin 770'in üzerinde yaralı olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada her iki kişiden birinin kurşunla yaralandığı belirtildi.

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  • Dünya basını katliamı böyle gördü
  • Dünya basını katliamı böyle gördü
  • Dünya basını katliamı böyle gördü
  • Dünya basını katliamı böyle gördü
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Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.

Eski CIA Başkanı aynı zamanda, İran nükleer anlaşması konusunda yalan söylediğini belirttiği Trump'ın, ABD'nin taahhütlerine olan küresel güvenin altını oyduğunu, en yakın müttefiklerini yabancılaştırdığını, İranlı şahinleri güçlendirdiğini ve Kuzey Kore'ye nükleer silahlarını tutmak için daha fazla neden verdiğini savundu. Brennan, "Bu delilik, ulusal güvenliğimize bir tehdit." değerlendirmesini yaptı.

“Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı.”
CIA eski direktörü Brennan

SANDERS DA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan ABD'de Demokratların önemli isimlerinden ve eski başkan aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders da İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasına tepki göstermişti.

Twitter hesabından açıklama yapan Sanders, kısa süre içinde çok sayıda Filistinlinin İsrail askerleri tarafından vurulmasına dikkati çekmişti.

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İsrail askeri ateş açtı... Korkunç kareler!

ABD içinden ilk tepkiler geliyor Entrika çevirdi

"İSRAİL'İN SİLAHSIZLARI VURMASINI MEŞRULAŞTIRMAZ"

ABD Kongresinden Gazze konusunda İsrail'i eleştiren ilk isim olan Sanders, "Gazze'de bugün 50'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 2 bin kişi yaralandı; geçen haftalarda da 41 kişi öldürülmüş ve 9 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Bu sarsıcı bir rakam. Hamas şiddeti, İsrail'in silahsız göstericilere ateş açmasını meşrulaştırmaz." değerlendirmesini yapmıştı.

Kudüs’te kutlama Gazze’de katliam: 59 ölü, 2770 yaralı
Kudüs’te kutlama Gazze’de katliam: 59 ölü, 2770 yaralı

Sanders, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını açıkladığı dönemde bu adımın Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini ifade etmiş ve Trump yönetiminin eleştirmişti.

İsrail güvenlik güçleri, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde " Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 770'den fazla Filistinliyi yaraladı.

 
Gazze'de İsrail terörü
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