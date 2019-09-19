ABD Donanmasından itiraf: Ufo’lar gerçek
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından 2004’te California ve 2015’te Florida’da kayda alınan görüntülerde UFO görüldüğü iddiaları, önceki gün ABD donanması tarafından doğrulandı.
Donanma sözcüsü Joseph Gradisher yaptığı açıklamada bu görüntülerin gerçek olmasının kamuoyuyla paylaşılması gerektiği anlamına ‘gelmediğini’ savundu. İddialar ilk kez 2017 yılında New York Times tarafından gündeme getirilmiş ve ‘tanımlanamayan hava cisimleri’ olarak nitelenmişti. Söz konusu cisimlerin medyada geniş yer bulması, dünya dışı varlıkların yaşantısına dair komplo teorilerinin alevlenmesiyle sonuçlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump da haziran ayında yaptığı açıklamada donanma pilotlarının gökyüzünde gördüğü tanımlanamayan cisimlerde artış olduğunu belirtmişti.
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