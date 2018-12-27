ABD Büyükelçiliği'nden flaş vize açıklaması
ABD Ankara Büyükelçiliği, hükümetin kapalı olması sebebiyle Türkiye'deki temsilciliklerinde vize hizmetinin nasıl devam edeceği konusunda Twitter üzerinden bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ABD’de federal hükümetin ödenek yokluğu nedeniyle kısmen kapanmasına karşın, vize hizmetleri ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nda; ABD vatandaşlık hizmetleri ise ABD Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Konsolosluğu’nda devam edecektir.
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