ABD, Almanya’dan Suriye için askeri destek istedi

ALMAN haber ajansı DPA ve “Welt am Sonntag” gazetesine açıklama yapan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Almanya’dan Suriye’nin kuzeyinde görev yapması için asker talep etti. Geçen cuma günü Berlin’i ziyaret ederek, fikrine destek arayan Jeffrey, Alman askerlerinin terör örgütü PKK’nın kolu YPG/PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) eğitim, lojistik ve teknik destek vermesini istedi. Jeffrey, bu konuda DEAŞ’la mücadele koalisyonu içindeki başka müttefik güçlerden de askeri yardım talebinde bulunduklarını açıkladı.

‘MÜZAKERE YÜRÜTÜYORUZ’

Türkiye’nin YPG/PYD’yi terör örgütü PKK’nın bir kolu olarak gördüğü hatırlatılan Jeffrey, gelecek müttefik askerlerin Türkiye’yle SDG arasındaki tampon bölgeye yerleştirilmeyeceğini vurguladı ve şöyle dedi:

“Bu kesinlikle söz konusu değil. Biz bu bölgede bizim askerlerimizle Kürt birliklerin birlikte güvenliği sağlayacağı bir tampon bölge için Türklerle müzakere yürütüyoruz.”

Almanya’nın terör örgütü DEAŞ’la mücadelede aktif rol aldığını belirten Jeffrey, Almanya’dan daha fazla destek beklediklerini söyledi ve, “Biz Alman askerlerinin bizim bir kısım askerlerimizin yerini doldurmasını istiyoruz” dedi. Almanya’dan temmuz ayı içinde cevap beklediklerini belirten Jeffrey, “Koalisyon müttefiklerimiz arasında gönüllü bir işbirliği istiyoruz. Sonunda başarılı olacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Almanya’dan “net bir cevap” beklediklerini vurgulayan James Jeffrey, “Almanya’nın daha fazla katılacağını umut ediyoruz. Ben iyimserim. Bazı müttefiklerimiz asker gönderecek. Bundan eminim. Berlin’den ne çıkacak bunu göreceğiz” dedi.

BİRKAÇ YÜZ ASKER

Jeffrey, Almanya’dan Suriye’de sivil ve maddi desteğe de ihtiyaç olduğunu söyledi. Ne kadar Alman askeri talep edildiği konusunda sayı verilmese de, birkaç yüz askere ihtiyaç olduğu belirtildi. İstenen desteğin Suriye’nin kuzeyinin istikrarı için olduğunu belirten Jeffrey, bu bölgede istikrar sağlanmazsa, terör örgütü DEAŞ ve öteki grupların yeniden bölgeye yerleşeceğini söyledi.

CDU: İNCELENMELİ SPD: BİZİMLE OLMAZ

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin talebine Berlin’de hükümet ortaklarından farklı tepki geldi. Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) geçici başkanlarından Thorsten Schaefer Gümbel, ABD’nin talebini reddetti. Schaefer Gümbel, Twitter hesabında, “Suriye’ye Alman kara ordusu askeri, bizimle olmaz. Ayrıca ben bunun ortağımız tarafından da istendiğini görmüyorum” diye yazdı. Ancak adı yeni Savunma Bakanı adayları arasında geçen hükümetin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Grup Başkanvekili Johann Wadephul, ABD’nin talebini iyice incelemeye çağırdı. Wadephul, talebin refleksle hemen geri çevrilmemesini istedi.