AB, Varna öncesi gerilimi yükseltti
AVRUPA Birliği, Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapacağı toplantı öncesinde gerilimi tırmandırdı.
Brüksel’de sona eren zirvede, Kıbrıs açıklarında ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin eylemlerini yasa dışı olarak niteleyen ve güçlü şekilde kınayan AB, Ankara’nın uyarılarını görmezden geldi. AB, sonuç bildirisi taslağında yer alan ifadeleri nihai metne de aynen yansıttı. Kınamanın yanı sıra bildiri, Türkiye’ye bölgedeki faaliyetlerine son vermesi çağrısını ve Rumların, ‘AB hukuku ile uluslararası hukuka dayalı’ egemenliği bağlamında doğal kaynaklardan faydalanma hakkına saygı talebini içerdi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Varna öncesi “Kolay olmayacak” dedi.
ÇİPRAS, TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET ETTİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel’deki basın toplantısında, özellikle Ege’yle ilgili olarak AB’nin ilk kez Türkiye’ye bu kadar güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Çipras, iki Yunan askeriyle ilgili olarak “Hem AB Komisyonu Başkanından hem de AB Konseyi Başkanından bu konuyu Varna’da Erdoğan’la görüşmelerinde gündeme getireceklerinin garantisini aldım” dedi.
DIŞİŞLERİ: AB, KIBRIS’TA TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ
Türkiye metinde değişikliğe gidilmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirterek, “AB Zirvesi’nde yine Rum-Yunan tezlerine hizmet eden, ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık” dedi. AB’nin bu iki ülkeye sadece üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek verdiğinin altını çizen Aksoy, “Biz AB ile olumlu bir gündem oluşturmaya çalışırken bu tarz kararlar yapıcı bir sonuç doğurmayacak” ifadelerini kullandı.
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