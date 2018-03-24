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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL-Yorgo KİRBAKİ / ATİNA
24.03.2018 - 01:32, Son Güncelleme:

AB, Varna öncesi gerilimi yükseltti

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB, Varna öncesi gerilimi yükseltti

AVRUPA Birliği, Brüksel ile Ankara arasındaki son diyalog fırsatlarından biri olarak görülen 26 Mart’ta Bulgaristan’ın Varna şehrinde Türkiye ile yapacağı toplantı öncesinde gerilimi tırmandırdı.

Brüksel’de sona eren zirvede, Kıbrıs açıklarında ve Ege Denizi’nde Türkiye’nin eylemlerini yasa dışı olarak niteleyen ve güçlü şekilde kınayan AB, Ankara’nın uyarılarını görmezden geldi. AB, sonuç bildirisi taslağında yer alan ifadeleri nihai metne de aynen yansıttı. Kınamanın yanı sıra bildiri, Türkiye’ye bölgedeki faaliyetlerine son vermesi çağrısını ve Rumların, ‘AB hukuku ile uluslararası hukuka dayalı’ egemenliği bağlamında doğal kaynaklardan faydalanma hakkına saygı talebini içerdi.AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Varna öncesi “Kolay olmayacak” dedi.

ÇİPRAS, TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYET ETTİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel’deki basın toplantısında, özellikle Ege’yle ilgili olarak AB’nin ilk kez Türkiye’ye bu kadar güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. Çipras, iki Yunan askeriyle ilgili olarak “Hem AB Komisyonu Başkanından hem de AB Konseyi Başkanından bu konuyu Varna’da Erdoğan’la görüşmelerinde gündeme getireceklerinin garantisini aldım” dedi.

DIŞİŞLERİ: AB, KIBRIS’TA TARAFSIZLIĞINI YİTİRDİ

Türkiye metinde değişikliğe gidilmemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB’nin Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını tamamen yitirdiğini belirterek, “AB Zirvesi’nde yine Rum-Yunan tezlerine hizmet eden, ülkemiz aleyhine kabul edilemez ifadeler içeren bir yazımla karşı karşıya kaldık” dedi. AB’nin bu iki ülkeye sadece üye oldukları için, haklı olup olmadıklarına bakmaksızın destek verdiğinin altını çizen Aksoy, “Biz AB ile olumlu bir gündem oluşturmaya çalışırken bu tarz kararlar yapıcı bir sonuç doğurmayacak” ifadelerini kullandı.

Yorgo KIRBAKİ
Yorgo KIRBAKİ
ykirbaki@hurriyet.com.tr
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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