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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
22.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

AB Rumlara teslim oldu

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AB Rumlara teslim oldu

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını Avrupa Birliği gündeminde tutma stratejisi izleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) manevraları kısmen de olsa sonuç verdi.

AB liderleri Brüksel’deki zirvede, sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı uygun önlemlerin gecikmeksizin belirlenmesine dayanan ve ‘yaptırım’ kapısını aralayan bakanlar düzeyindeki söylemi bir adım daha ileriye taşıyarak hedef odaklı önlemleri de karara dahil etti. AB’nin bu yaklaşımı sözden eyleme geçebileceğinin ilk sinyali olsa da Türkiye’ye otomatik olarak yaptırım uygulanacağı anlamına gelmiyor.

TÜRKİYE KARŞITI KOZ

Türkiye’ye karşı olası önlemleri AB Komisyonu ile Dış İlişkiler Eylem Servisi (EEAS) belirleyecek. Bu işlemin gecikmeksizin yapılması isteniyor ancak net bir takvim söz konusu değil. Türkiye’ye yönelik mali yardımların kesilmesi, üst düzeyli diyalog toplantılarına son verilmesi, sondaj çalışmalarına katılan şirket ve kişilere yaptırım uygulanması olası önlemler arasında sayılıyor. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, önlemlerin kısa sürede belirleneceğinin altını çizerek bunların ‘yumuşak’ olmayacağını söyledi. Olası yaptırımlara kapıyı aralayan kararın en üst düzeyde alınması GKRY’nin bu kararı her fırsatta Türkiye’ye karşı kullanabileceği bir zemin oluşmasına neden oldu. Türkiye’nin izleyeceği yöntemlerle kararın kağıt üzerinde kalmasını sağlaması ve ‘yaptırım’ aşamasına gelinmesini önlemesi mümkün. ◊ Güven ÖZALP / BRÜKSEL

30 HAZİRAN’DA YENİ ZİRVE

AB liderlerinin Birlik kurumlarını önümüzdeki beş yıl için yönetecek isimler üzerinde anlaşamamaları nedeniyle 30 Haziran’da bir zirve daha düzenlenecek. Belirlenecek adayın hem AB ülkelerinden hem de Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeşil ışık alması gerekiyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ‘Papa seçmenin çoğu zaman bu koltuklara isim yerleştirmekten daha hızlı olduğunu’ söyledi. AB liderleri sürecin AP’nin yeni yasama dönemine başlayacağı 2 Temmuz öncesinde tamamlanmasını hedefliyor.

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