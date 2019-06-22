AB Rumlara teslim oldu
Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmalarını Avrupa Birliği gündeminde tutma stratejisi izleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) manevraları kısmen de olsa sonuç verdi.
AB liderleri Brüksel’deki zirvede, sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı uygun önlemlerin gecikmeksizin belirlenmesine dayanan ve ‘yaptırım’ kapısını aralayan bakanlar düzeyindeki söylemi bir adım daha ileriye taşıyarak hedef odaklı önlemleri de karara dahil etti. AB’nin bu yaklaşımı sözden eyleme geçebileceğinin ilk sinyali olsa da Türkiye’ye otomatik olarak yaptırım uygulanacağı anlamına gelmiyor.
TÜRKİYE KARŞITI KOZ
Türkiye’ye karşı olası önlemleri AB Komisyonu ile Dış İlişkiler Eylem Servisi (EEAS) belirleyecek. Bu işlemin gecikmeksizin yapılması isteniyor ancak net bir takvim söz konusu değil. Türkiye’ye yönelik mali yardımların kesilmesi, üst düzeyli diyalog toplantılarına son verilmesi, sondaj çalışmalarına katılan şirket ve kişilere yaptırım uygulanması olası önlemler arasında sayılıyor. AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, önlemlerin kısa sürede belirleneceğinin altını çizerek bunların ‘yumuşak’ olmayacağını söyledi. Olası yaptırımlara kapıyı aralayan kararın en üst düzeyde alınması GKRY’nin bu kararı her fırsatta Türkiye’ye karşı kullanabileceği bir zemin oluşmasına neden oldu. Türkiye’nin izleyeceği yöntemlerle kararın kağıt üzerinde kalmasını sağlaması ve ‘yaptırım’ aşamasına gelinmesini önlemesi mümkün. ◊ Güven ÖZALP / BRÜKSEL
30 HAZİRAN’DA YENİ ZİRVE
AB liderlerinin Birlik kurumlarını önümüzdeki beş yıl için yönetecek isimler üzerinde anlaşamamaları nedeniyle 30 Haziran’da bir zirve daha düzenlenecek. Belirlenecek adayın hem AB ülkelerinden hem de Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeşil ışık alması gerekiyor. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, ‘Papa seçmenin çoğu zaman bu koltuklara isim yerleştirmekten daha hızlı olduğunu’ söyledi. AB liderleri sürecin AP’nin yeni yasama dönemine başlayacağı 2 Temmuz öncesinde tamamlanmasını hedefliyor.
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