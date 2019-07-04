AB Konseyi Başkanı, AP'den başkan adayları için destek istedi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriAB Konseyi Başkanı, AP'den başkan adayları için destek istedi
GeriDünya AB Konseyi Başkanı, AP'den başkan adayları için destek istedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
04.07.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

AB Konseyi Başkanı, AP'den başkan adayları için destek istedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AB Konseyi Başkanı, AP'den başkan adayları için destek istedi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Yeni başkanlık atamaları için AP temsilcileriyle yakın diyalog yürüttüm. Bunu sadece kuruma olan saygımdan değil, aynı zamanda ortak bir kararda buluşmak için yaptım." dedi.

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda konuşan Tusk, AP ile AB Konseyi arasında gerginlik olmaması gerektiğini, iki kurumun da Avrupa demokrasisini temsil ettiğini vurguladı.     

"Avrupa'yı geliştirmek" için iki kurumun iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Tusk, "Yeni başkanlık atamaları için AP temsilcileriyle yakın diyalog yürüttüm. Bunu sadece kuruma olan saygımdan değil, aynı zamanda ortak bir kararda buluşmak için yaptım." diye konuştu.     

"DOĞU AVRUPA DAHA İYİ TEMSİL EDİLEBİLİR"     

Tusk, AB Konseyinin ilk defa üst düzey pozisyonlar için iki kadını aday gösterdiğinin altını çizerek "Umarım bu karar AP'nin görüşlerini olumlu bir şekilde etkiler." dedi.     

Avrupa'nın ancak birlikte hareket ederek küresel güçleri dengeleyebileceğini kaydeden Tusk, varılan anlaşmanın tüm üye ülkeleri dahil ettiğini ancak coğrafi çeşitlilik açısından Doğu Avrupa ülkelerinin daha iyi temsil edilmesi için ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ifade etti.     

AB liderleri günler süren müzakerelerinin ardından, AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanlığına Belçika Başbakanı Charles Michel, AB Yüksek Temsilciğine İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığına ise Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Fransız Christine Lagarde'ı aday göstermişti.     

AB Komisyonu Başkanı ve AB Yüksek Temsilciği pozisyonlarının AP üyelerinin oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor.     

AP üyelerinin oylamayı 16 Temmuz'da yapması bekleniyor.     

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Peru'dan Venezuela krizini görüşmek için Türkiye dahil 100 ülkeye davet
Türkiye'den BM Cenevre Ofisi ve İsviçre'ye nota
Dün okullar Türkiye'ye devredilmişti! Bugün böyle gözaltına alındı...
Bakan Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması