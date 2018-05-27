AB heyeti vize iÃ§in geliyor

AB Komisyonu, TÃ¼rkiyeâ€™nin toplamda 72 olan vize muafiyeti kriterlerinden henÃ¼z yerine getirilmeyen yedisi iÃ§in 7 Åžubatâ€™ta ilettiÄŸi Ã¶nerileri masaya yatÄ±racak heyeti haftaya gÃ¶nderiyor. Teknik yÃ¶nÃ¼ aÄŸÄ±r basacak toplantÄ±, 31 MayÄ±sâ€™ta Ankaraâ€™da yapÄ±lacak. Heyete, AB Komisyonu GÃ¶Ã§ ve Ä°Ã§ Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Simon Mordue baÅŸkanlÄ±k edecek.

AB Komisyonu, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan sunulan belgeye Ã§ok olumsuz bakmamakla birlikte bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rmÃ¼yor. Ankaraâ€™daki toplantÄ±da TÃ¼rkiyeâ€™ye verilecek mesaj da bu Ã§erÃ§evede ÅŸekillenecek. TÃ¼rkiyeâ€™nin sunduÄŸu belgeye iliÅŸkin tutumunda ÅŸu ana kadar belirgin bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. AB kanadÄ±nÄ±n masaya getireceÄŸi karÅŸÄ± Ã¶neriler ve talepler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin seyri ve somut sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan belirleyici olacak.

EN ZORLU BAÅžLIKLARÂ Â

MÃ¼zakereye konu olacak Ã¶neriler arasÄ±nda en hassas ve zorlu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele mevzuatÄ± oluÅŸturuyor. ABâ€™ye sunulan belgede BrÃ¼kselâ€™in Ã§ok hassas olduÄŸu ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ boyutu Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu baÄŸlamda dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin eleÅŸtiri kapsamÄ±na giren ya da habercilik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmayan ÅŸekilde ifade edilmesinin suÃ§ oluÅŸturmayacaÄŸÄ± vurgusunu yasaya ekleme taahhÃ¼dÃ¼nde bulunulmuÅŸtu. Ancak AB kanadÄ±ndan gelen sinyaller daha net bir yaklaÅŸÄ±m ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Sorun yaratma potansiyeline sahip bir baÅŸka baÅŸlÄ±k da verilerin korunmasÄ±. TÃ¼rkiye, kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik yasayÄ± AB standartlarÄ± dikkate alÄ±narak gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸi, gerekmesi halinde deÄŸiÅŸtireceÄŸi taahhÃ¼dÃ¼nde bulunmuÅŸtu. AB kanadÄ±nda uygulama baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸÃ¼phe sÃ¶z konusu. Ankara, karÅŸÄ±lanmasÄ± gereken diÄŸer kriterlerden AB polis teÅŸkilatÄ± Europol ile operasyonel iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele, suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda iÅŸbirliÄŸi ve Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±â€™na (GKA) yÃ¶nelik eksikleri sorun olarak gÃ¶rmÃ¼yor. AB kanadÄ±nÄ±n bu kriterler baÄŸlamÄ±nda Ankara ile tamamen aynÄ± frekansta olduÄŸunu sÃ¶ylemek ise zor.

YAKINDA 6â€™YA DÃœÅžECEKÂ Â

KarÅŸÄ±lanmasÄ± en kolay kriter olan AB uyumlu pasaportlar sorunu ise yakÄ±nda ortadan kalkacak. TÃ¼rkiyeâ€™nin bu konuda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar kapsamÄ±nda, ABâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki deÄŸerlendirmede karÅŸÄ±lanmayan kriter sayÄ±sÄ±nÄ± 6 olarak ilan etmesi bekleniyor.

HIZLI ADIM TALEBÄ°

SÃ¼reÃ§te yaÅŸanan gecikme ve aksamalardan rahatsÄ±z olan TÃ¼rkiyeâ€™nin ABâ€™den iki Ã¶nemli beklentisi var. Bunlardan ilki hÄ±zlÄ± hareket edilmesi. DiÄŸeri de vize muafiyetinin siyasi bir sorun haline getirilmemesi. Ankara, ABâ€™nin vize muafiyeti konusunda adÄ±m atmamasÄ±nÄ± â€˜taahhÃ¼tlerin yerine getirilmemesiâ€™ olarak deÄŸerlendiriyor.