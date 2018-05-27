AB heyeti vize iÃ§in geliyor

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerDünya HaberleriAB heyeti vize için geliyor
GeriDÃ¼nya AB heyeti vize için geliyor
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
27.05.2018 - 00:26, Son GÃ¼ncelleme:

AB heyeti vize için geliyor

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
AB heyeti vize için geliyor

TÃ¼rkiye ile Avrupa BirliÄŸi (AB) arasÄ±nda vize muafiyetine iliÅŸkin olarak yapÄ±lmasÄ± planlanan ancak Ã¶zellikle BrÃ¼kselâ€™in aÄŸÄ±rdan almasÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt aydÄ±r sÃ¼rÃ¼ncemede kalan toplantÄ± 31 MayÄ±sâ€™ta Ankaraâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

AB Komisyonu, TÃ¼rkiyeâ€™nin toplamda 72 olan vize muafiyeti kriterlerinden henÃ¼z yerine getirilmeyen yedisi iÃ§in 7 Åžubatâ€™ta ilettiÄŸi Ã¶nerileri masaya yatÄ±racak heyeti haftaya gÃ¶nderiyor. Teknik yÃ¶nÃ¼ aÄŸÄ±r basacak toplantÄ±, 31 MayÄ±sâ€™ta Ankaraâ€™da yapÄ±lacak. Heyete, AB Komisyonu GÃ¶Ã§ ve Ä°Ã§ Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Simon Mordue baÅŸkanlÄ±k edecek.

AB Komisyonu, TÃ¼rkiye tarafÄ±ndan sunulan belgeye Ã§ok olumsuz bakmamakla birlikte bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmaksÄ±zÄ±n kabulÃ¼nÃ¼ mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rmÃ¼yor. Ankaraâ€™daki toplantÄ±da TÃ¼rkiyeâ€™ye verilecek mesaj da bu Ã§erÃ§evede ÅŸekillenecek. TÃ¼rkiyeâ€™nin sunduÄŸu belgeye iliÅŸkin tutumunda ÅŸu ana kadar belirgin bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±. AB kanadÄ±nÄ±n masaya getireceÄŸi karÅŸÄ± Ã¶neriler ve talepler gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin seyri ve somut sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan belirleyici olacak.

EN ZORLU BAÅžLIKLARÂ Â
MÃ¼zakereye konu olacak Ã¶neriler arasÄ±nda en hassas ve zorlu baÅŸlÄ±ÄŸÄ± terÃ¶rle mÃ¼cadele mevzuatÄ± oluÅŸturuyor. ABâ€™ye sunulan belgede BrÃ¼kselâ€™in Ã§ok hassas olduÄŸu ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ boyutu Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸ ve bu baÄŸlamda dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin eleÅŸtiri kapsamÄ±na giren ya da habercilik sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmayan ÅŸekilde ifade edilmesinin suÃ§ oluÅŸturmayacaÄŸÄ± vurgusunu yasaya ekleme taahhÃ¼dÃ¼nde bulunulmuÅŸtu. Ancak AB kanadÄ±ndan gelen sinyaller daha net bir yaklaÅŸÄ±m ve bazÄ± deÄŸiÅŸiklikler talep edileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde. Sorun yaratma potansiyeline sahip bir baÅŸka baÅŸlÄ±k da verilerin korunmasÄ±. TÃ¼rkiye, kiÅŸisel verilerin korunmasÄ±na yÃ¶nelik yasayÄ± AB standartlarÄ± dikkate alÄ±narak gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸi, gerekmesi halinde deÄŸiÅŸtireceÄŸi taahhÃ¼dÃ¼nde bulunmuÅŸtu. AB kanadÄ±nda uygulama baÄŸlantÄ±lÄ± ÅŸÃ¼phe sÃ¶z konusu. Ankara, karÅŸÄ±lanmasÄ± gereken diÄŸer kriterlerden AB polis teÅŸkilatÄ± Europol ile operasyonel iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanmasÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele, suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda iÅŸbirliÄŸi ve Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±â€™na (GKA) yÃ¶nelik eksikleri sorun olarak gÃ¶rmÃ¼yor. AB kanadÄ±nÄ±n bu kriterler baÄŸlamÄ±nda Ankara ile tamamen aynÄ± frekansta olduÄŸunu sÃ¶ylemek ise zor.

YAKINDA 6â€™YA DÃœÅžECEKÂ Â
KarÅŸÄ±lanmasÄ± en kolay kriter olan AB uyumlu pasaportlar sorunu ise yakÄ±nda ortadan kalkacak. TÃ¼rkiyeâ€™nin bu konuda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar kapsamÄ±nda, ABâ€™nin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki deÄŸerlendirmede karÅŸÄ±lanmayan kriter sayÄ±sÄ±nÄ± 6 olarak ilan etmesi bekleniyor.

HIZLI ADIM TALEBÄ°
SÃ¼reÃ§te yaÅŸanan gecikme ve aksamalardan rahatsÄ±z olan TÃ¼rkiyeâ€™nin ABâ€™den iki Ã¶nemli beklentisi var. Bunlardan ilki hÄ±zlÄ± hareket edilmesi. DiÄŸeri de vize muafiyetinin siyasi bir sorun haline getirilmemesi. Ankara, ABâ€™nin vize muafiyeti konusunda adÄ±m atmamasÄ±nÄ± â€˜taahhÃ¼tlerin yerine getirilmemesiâ€™ olarak deÄŸerlendiriyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Alman polisi, HDP mitinginde sÃ¶zcÃ¼leri konuÅŸturmadÄ±Â 

AB heyeti vize iÃ§in geliyor

DÃ¼nyaâ€™nÄ±n en acÄ± biberini yiyen adam hastanelik oldu

ABD, Esadâ€™Ä± uyardÄ±: Deraaâ€™ya yaklaÅŸma