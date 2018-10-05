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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
05.10.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

8 yaşındaki çocuk, yüzdüğü gölde 1500 yıllık kılıç buldu

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8 yaşındaki çocuk, yüzdüğü gölde 1500 yıllık kılıç buldu

İsveç'te yaz tatili yapan 8 yaşındaki çocuk, yüzmek için girdiği gölde Viking öncesi döneme ait 1500 yıllık kılıç keşfetti.

İsveç'te yaz tatili yaptığı sırada yüzdüğü gölde ayağına bir şeyin takıldığını hisseden 8 yaşındaki bir çocuk, 1500 yıllık bir kılıç buldu.

Saga Vanecek adlı kız çocuğunun Vidöstern Gölü'nde bulduğu kılıcın Viking öncesi döneme ait olduğu açıklandı.

İlk inceleme sonunda kılıcın yaklaşık 1000 yıllık olduğu belirtilmişti, ancak Jönköping bölgesindeki yerel müze çalışanlarının yaptığı detaylı inceleme sonucu kılıcın daha eski döneme ait olduğu ortaya çıktı.

Saga'nın kılıcı bulduğu dönemde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyrediyordu ve gölün suyu çekilmişti.

Saga "Suda bir şey hissettim ve onu kaldırdım. Bir sap gördüm ve gidip babama kılıca benzer bir şey bulduğumu söyledim" dedi.

8 yaşındaki çocuk, yüzdüğü gölde 1500 yıllık kılıç buldu

Saga'nın babası Andy Vanecek ise kızının önce garip bir sopa ya da ağaç dalı bulduğunu düşünmüş.

Daha sonra, kızının bulduğu sopaya bakmasını istediği bir arkadaşı bunun bir tarihi eser olabileceğini söylemiş.

Kılıcın teslim edildiği yerel müze, kılıcın çok iyi korunmuş olduğunu açıkladı.

Saga'nın keşfi sonrası müze ve yerel yetkililer bölgede arkeolojik kazı başlattı ve 3. yüzyıldan kalma bir broş buldular.

Bölgedeki kazı çalışmaları sürüyor.

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