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    71 kişiye mezar olan uçak kazasının sebebi belli oldu

    Hürriyet Haber
    13.02.2018 - 16:36 | Son Güncelleme:

    Moskova’dan Orsk kentine hareket ettikten birkaç dakika sonra düşen Rus yolcu uçağı An-148’in karakutusu üzerindeki deşifre çalışmaları tamamlandı. Uçağın, yanlış uçuş hızı verisinden dolayı düşmüş olabileceği belirtildi.

    Rusya Havacılık Komitesi, 71 kişiye mezar olan An-148 uçağının kara kutusunu deşifre etti.

    Komite’den yapılan açıklamada “Uçakta kalkıştan iki dakika 30 saniye sonra, 1300 metre irtifada, saatte 465 ilâ 470 kilometre hızla gidildiği sırada sorun meydana geldi” ifadeleri kullanıldı.

    Komite açıklamalarına şöyle devam etti: “Kayıttaki veriler üzerindeki incelemeler ve geçmişteki benzer olaylar üzerindeki analizler, uçuş sırasındaki sorunun pilotların hava hızı göstergelerindeki yanlış verilerden kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Göstergedeki yanlış bilgiler de görünüşe göre ısıtma sisteminin devre dışı kalmasından dolayı oluşan buzlanmadan kaynaklı.”

    Etiketler: Moskova , RUSYA , uçak kazası
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