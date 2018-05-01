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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
01.05.2018 - 05:59, Son Güncelleme:

6 bin polisi peşine takan firari yakalandı

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6 bin polisi peşine takan firari yakalandı

Güvenlik güçlerinden haftalar boyuna kaçarak tüm ülkenin medyadan takip ettiği cezaevi firarisi, 6 bin polisin uğraşıyla yakalandı.

Daha önce "örnek bir mahkûm" diye tanımlanan Tatsuma Hirao, Imabari kentindeki açık cezaevinden kaçmıştı. Hirao firardayken bir araba çaldı, ancak arabanın sahibine bir özür notu bırakarak, aracı ödünç aldığını ve zarar vermeyeceğini de söyledi. BBC'de yer alan habere göre polis, Hirao'yu yakalamak için altı bin güvenlik görevlisi, köpekler, helikopterler ve insansız hava araçları kullandı. Hirao'nun kaçışı, tek bir kişinin polisten haftalarca kaçabilmesi nedeniyle ülke genelinde büyük bir tartışma yarattı. 27 yaşındaki Hirao, en sonunda 50 kilometre uzaklıktaki Hiroşima kentindeki bir tren istasyonunda yakalandı.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN AÇIK CEZAEVİNDEYDİ

Tehlikeli bir mahkûm olarak görülmeyen Hirao, mahkûmların duvar ya da çitlerin arkasına konulmadığı açık bir ceza evinde hırsızlık suçundan aldığı beş buçuk yıllık hapis cezasını yatıyordu. Hirao 8 Nisan'da kaçıp, küçük Mukaişima adasında saklandı. Sadece 22 bin kişinin yaşadığı, 57 kilometrekarelik ada aslında saklanmak için hiç de kolay bir yer değildi. Ancak polisin helikopterlerle, özel eğitimli köpeklerle ve insansız hava araçlarıyla aradığı Hirao kaçmayı başardı.

Polis sadece, parmak izleri, Hirao'nun kaçarken çaldığı düşünülen çoraplar ve cep telefonları ve çöplerde yediklerini bulabildi. Bir araba çaldığında da sahibine "Arabanı ödünç alıyorum ve asla zarar vermeyeceğim" yazılı bir not bıraktı. Japon Adalet Bakanı, firarinin bu kadar uzun süre kaçabilmesi nedeniyle özür diledi. Hirao'nun Mukaişima adasındaki, tepelik ve ormanlık alanlarda 1000 kadar boş yazlık bulunması sayesinde kaçabildiği belirtiliyor. Polis yazlık evlere girebilmek için arama emri almayı başaramamıştı. Hirao yakalandığında, polise yüzerek ana karaya dönmeyi başardığını söyledi.

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