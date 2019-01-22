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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
22.01.2019 - 15:42, Son Güncelleme:

49. Dünya Ekonomik Forumu başladı

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49. Dünya Ekonomik Forumu başladı

İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda sıkı güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.

"Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" ana temasıyla başlayan zirve, yoğun güvenlik önlemleriyle yapılıyor.

İsviçre polisi ve askeri, Davos ile bağlantılı tüm kara ve demir yollarını sıkı denetime tabi tutuyor. Davos'a gelen siviller güvenlik güçlerince didik didik aranıyor.

Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katıldığı zirvede, Zürih Kanton polisi güvenliği sağlamak için 20 bin saat mesai yapmıştı.

Adı geçen liderlerin katılım göstermediği bu yılki zirvede, aynı derecede güvenlik tedbirinin alınması beklenmiyor.

Buna rağmen Davos kasabasındaki yüksek binaların çatısına keskin nişancılar konuşlandırılmış durumda.

HAVAALANI GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Zirvede, medya merkezi, konferans salonları ve diğer etkinliklerin yapıldığı binalara girmek için havaalanlarındaki güvenlik tedbirlerini andıran aramalar yapılıyor.

X-ray cihazlarından geçen katılımcıların dizüstü bilgisayarı ve çantası taramadan geçiriliyor.

Hafta sonu, Davos kasabasına yaklaşık 160 kilometre uzaklıktaki ülkenin en büyük kenti Zürih'te bine yakın küreselleşme karşıtı Davos Zirvesi'ni protesto etmişti.

Ayrıca Lozan ve Cenevre kentlerinde de zirve karşıtı gösteriler yapılmıştı.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilecek, zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 350'yi aşkın oturum gerçekleştirilecek.

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