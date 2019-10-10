3D uzay bifteği
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronot ve kozmonotlar için inek hücreleri üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılarak biftek üretildi.
İsrail merkezli Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. Hücreler Rus kozmonotlar tarafından 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.
RUSLAR DENEMEDİ
Rus kozmonotların denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu ve geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor.
3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, Business Insider dergisine “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor” dedi. Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi. Uzmanlar bu projenin, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtladığını söylüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2015’te yapay ortamda marul üretilmişti.
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