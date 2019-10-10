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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3D uzay bifteği

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3D uzay bifteği

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronot ve kozmonotlar için inek hücreleri üç boyutlu yazıcıyla çoğaltılarak biftek üretildi.

İsrail merkezli Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. Hücreler Rus kozmonotlar tarafından 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.

RUSLAR DENEMEDİ

Rus kozmonotların denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu ve geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söylüyor.

3D uzay bifteği

3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, Business Insider dergisine “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor” dedi. Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi. Uzmanlar bu projenin, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtladığını söylüyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 2015’te yapay ortamda marul üretilmişti.

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