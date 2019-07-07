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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
07.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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3 günde 2 kez sallandı

ABD’nin California eyaletinde son 20 yılın en şiddetli depremi yaşandı. İki gün önce 6.4 büyüklüğünde depremle sallanan California dün de 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşadı.

ABD’nin California eyaletinde perşembe günü yaşanan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgede dün 7.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü eyaletin güneyindeki Mojave Çölü yakınındaki Ridgecrest kasabasının 17 kilometre kuzeydoğusu olarak açıkladı. Yerel saatle 20.19’da hissedilen sarsıntının yeryüzünün 10.7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yerleşimin seyrek olduğu bir bölgede meydana gelen deprem, gaz sızıntılarına ve ufak çaplı yangınlara neden oldu. Nevada eyaleti ve Meksika’da da hissedilen sarsıntıda herhangi bir can kaybı olmadı. Ridgecrest Valisi, “Elektriksiz kaldık, yaralılarımız var ama elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

3 günde 2 kez sallandı

DAHA BÜYÜK BİR DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR

Deprembilim uzmanları sarsıntıların devam edebileceğini belirterek “Her deprem ardından gelecek bir başka sarsıntıyı tetikler” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, önümüzdeki hafta aynı büyüklükte ya da daha şiddetli bir depremin yaşanma ihtimalinin yüzde 10 olduğunu ifade etti.

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