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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

25 milyon dolar muhbirin olabilir

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25 milyon dolar muhbirin olabilir

Bağdadi’nin hafta sonu Suriye’de öldürülmesiyle ilgili önemli istihbaratı ona yakın bir ismin verdiği öne sürüldü. Ödül bu muhbirin olabilir.

ABD merkezli Washington Post’un haberine göre, terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Suriye’nin İdlib vilayetinde etkisiz hale getirilmesinde örgüt mensubu ‘üst düzey’ bir ismin sağladığı önemli istihbaratlar kritik rol oynadı. Bağdadi’nin güvendiği ‘köstebeğin’, öldürülen DEAŞ liderinin son kaldığı adresi ABD istihbaratına bildirdiği ve olayın ardından iki gün boyunca İdlib’de kaldıktan sonra ailesiyle birlikte bölgeden çıkarıldığı belirtildi. Habere göre, ABD istihbaratına bilgi akışı sağlayan muhbir Bağdadi’nin İdlib’de yerleştiği mekânı bulmasına aracı olan kişiydi. ABD’li yetkililerin ifadelerine dayanan haberde, vatandaşı olduğu ülke belirtilmeyen kişinin Bağdadi’nin başı için konulan 25 milyon dolarlık ödülün tamamını ya da bir kısmını alacağı ifade edildi.

25 milyon dolar muhbirin olabilir

İNTİKAM İÇİN YAPTI

Habere göre, Sünni Arap olduğu belirtilen Bağdadi’ye yakın isim, akrabalarının DEAŞ tarafından öldürülmesinin ardından örgüte karşı nefret duygusu beslemeye başladı. Söz konusu kişi terör örgütü YPG’nin liderliğindeki SDG’ye bilgi aktarmaya başladı. Amerikan istihbarat örgütü CIA’nin durumdan haberdar olmasından sonra muhbirin doğruları söyleyip söylemediği bir süre boyunca test edildi. Bağdadi’nin ölümünde önemli rol oynayan köstebeğin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmasıyla olayı CIA devraldı.

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