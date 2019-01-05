21 çocuklu aile, 22'ncisi yolda
İngİltere’de bir televizyon programında çıkan 21 çocuklu çift izleyicileri şoke etti.
İlk hamileliği 13 yaşına denk gelen Sue Radford’ın en küçük bebeği henüz 1 yaşında bile değil. 43 yaşında olan Sue Radford’un kocası Noel, kız kardeşi Chloe’nun desteği ile bir tatlıcı dükkânı işletiyor. Şu anda da hamile olan Radford mayıs ayında doğum yapacak. Bazı izleyiciler, Radford’un ilk hamile kaldığı yaşa dikkat çekerek rahatsızlıklarını dile getirdi.
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