2018'de Almanya'daki Türk kuruluşlarına 37 saldırı yapıldı
Alman medyasına yansıyan İçişleri Bakanlığı kaynaklı haberlere göre, Almanya'da bu yıl Türk kuruluşlarına yönelik 37 saldırı düzenlendi.
Funke Medya Grubu'nun İçişleri Bakanlığı kaynaklı haberine göre, Almanya'da 2018 yılı içerisinde Türk kuruluşlarına toplam 37 saldırı düzenlendi.
2017 yılında Almanya'daki Türk kuruluşlarına 13 saldırı düzenlenmişti.
Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, her iki dönem için de sayıların geçici olduğunu, polise gelen haberler doğrultusunda bu sayıların değişebileceğine dikkat çekti.
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