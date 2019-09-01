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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

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2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Hindistan, yaklaşık 2 milyon kişinin vatandaşlık hakkını elinden alıyor. Assam eyaletinde vatandaşlıktan çıkarıldığı söylentisine inanan bir kadın canına kıydı. Yapılan araştırmada kadının aslında vatandaşlıktan çıkarılmadığı ortaya çıktı.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde önemli bir kısmı Müslüman yaklaşık 2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı. Vatandaşlıktan çıkarıldıklarını yerleşim yerlerine asılan listelerden öğrenen yüz binlerce kişinin geleceği belirsiz... Söz konusu kişilere 120 gün içinde itiraz hakkı tanındı. Hindistan, Assam eyaletindeki kişilerden komşu Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılarak 24 Mart 1971’de bağımsızlığını ilan etmesinden önce ülkede bulunduklarını kanıtlamalarını talep etmiş, Hindistan’daki geçmişlerini kanıtlamayan kişilerin ise vatandaşlıktan çıkarılacağını açıklamıştı. Hindistan yönetimi, Bangladeşli göçmenlerin ülkede yasadışı bir şekilde kalmalarının tespit edilmesi için uygulamayı savunurken, böylesi büyük bir kitlenin bir anda ‘vatansız’ kalma riskiyle karşı karşıya kalmasının etkileri tartışma konusu... Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisi, ülkede yasadışı göçe karşı uzun zamandır kampanya yürütüyor.

BASKILAR ARTACAK

Hindistan’ın 1.9 milyon kişiyi vatandaşlıktan çıkarma kararını eleştirenler, söz konusu hamlenin yüz binlerce insanın sınır dışı edilmesi için atılan ilk adım olduğunu, aynı zamanda ülkedeki Müslüman azınlığa yönelik baskıların artmasına neden olacağını belirtiyor. Vatandaşlığı elinden alınan 30 yaşındaki Gobinda Nandi “Büyük bir belirsizlik durumundayız. Bizim çok sevdiğimiz ülkede, isimlerimizin listelerde olmaması durumunda gözaltına alınacağımız söyleniyor. Bizim hatamız ne? Biz burada doğduk” dedi. CNN International’a konuşan Assam eyaleti Siyasi Departmanı’ndan Ashutosh Agnihotri, yasal süreç devam ettiği sürece kimsenin gözaltına alınmayacağını ifade etti. Bazı ailelerde, çocukların isimleri Hindistan vatandaşı olarak listede yer alırken, anne ve babanın listede yer almaması belgelerde yanlışlık olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

2 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

14 FARKLI BELGE

Hindistan, vatandaşlık listesine dahil olmak isteyenlerin kendilerinin veya atalarının 1951’de Ulusal Vatandaşlık Kaydı’nda yer aldığını kanıtlaması gerektiğini açıklamıştı. Hindistan Müslümanları Siyasi Konsey Başkanı Dr. Tasleem Ahmed, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada devletin 14 farklı belge talep ettiğini hatırlarak “Normalde bir kişi 14 belgeyi bir araya getiremez. Bu prosedür çok yavaş ilerliyordu ve insanlar şikâyet etmeye başladılar. İnsanlar şikâyet edince onların oy kullanma hakkını da durdurdular. Başka bir eyalette NRC diye bir kurum ya da oy kullanamayan kişi yok. Sadece Assam’da, hem vatandaşlık almak için NRC’ye gidiyorsunuz hem de vatandaşlığınız yok ve hakkınızda bir şikâyet varsa oy kullanamıyorsunuz” diye konuşmuştu. 

İNTİHAR ETTİ

Assam eyaletinde 60 yaşında bir kadın, isminin listelerde olmadığını öğreninde bir kuyunun içine atlayarak intihar etti. AP’nin haberine göre, Sayera Begum isimli kadın, çevresindekiler tarafından kuyunun içinden çıkarılsa da kurtarılamadı. Habere göre, daha sonra asılan listelerde Seyara Begum, kocası ve çocuğunun isimlerinin bulunduğu görüldü.1.9 milyon kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasının büyük bir toplumsal travma yaratacağı belirtiliyor. Assam polisi, olayın ardından halka sahte söylentiler yaymama uyarısında bulundu. Geçen sene asılan bir taslak listede 1.9 milyon kişi yerine 4 milyon kişinin vatandaşlıktan çıkarılacağı öngörülmüştü.

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