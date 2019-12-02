1400 yıl sonra beşik coşkusu
Vatikan, Hz. İsa’nın içinde uyutulduğuna inanılan beşiğin küçük bir parçasını yaklaşık 1400 yıl sonra Filistin’in Beytüllahim kentine geri gönderdi.
Beytüllahim’deki Hıristiyanlar, kendileri için sembolik önemi çok büyük beşik parçasını coşku içinde karşıladı. Söz konusu beşik parçası, yaklaşık 1400 sene önce Papa’ya hediye olarak Roma’ya gönderilmişti.
Beytüllahim kentinde yaşayan Hıristiyanlar, kendileri için sembolik önemi çok büyük olan beşik parçasını öperek karşıladı.
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