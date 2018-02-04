14 günde 13 saldırı

Rotterdam çarşı merkezinde, pankart ve terör örgütü flamalarıyla gösteri yapan PYD/PKK terör örgütü yandaşları, polis engeline rağmen çarşıdaki Türklere saldırdı. Hollanda basınına da saldıran terör örgütü yandaşları, görüntü çekmelerine izin vermedi. Çok sayıda polisin bulunduğu gösteride, bazı terör örgütü yandaşlarıyla birlikte saldırganları protesto eden bir de Türk vatandaşı gözaltına alındı. PYD/PKK yandaşları, geçen hafta başkent Amsterdam’da yaptıkları gösteride iki Türk taksiciyi darp etmiş ve bir Türk gazeteciye saldırmıştı.

BAŞARAMAYACAKLAR

Lahey’de inşaatı devam eden Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Ahi Evran Camisi’ne de dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, camiye ait panoda bulunan Türk bayrağının üzerine çarpı ve gamalı haç işareti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı yazılar yazıldı.

Ahi Evran Cami Başkanı Şinasi Koç, yapımı süren caminin karşısında yaşayan bir cemaatin olayı fark ettiğini söyledi.

Saldırının, Zeytin Dalı Harekatı ile bağlantılı olduğunu düşündüklerini dile getiren Koç, “Bizim birlik ve beraberliğimizi istemeyenler ve içimize fesat sokmak isteyenler var. Bunu başaramayacaklar. Allah bizim yanımızdadır. Biz doğru bildiğimizden şaşmayacağız” diye konuştu. Polise şikayette bulunduklarını belirten Koç, saldırıyı düzenleyenlerin kısa zamanda yakalanmasını istedi.

BÜYÜKELÇİLİK ARACINA SALDIRDILAR

Bir saldırı da Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinde yaşandı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçiliğin önünde park halindeki bir araca kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada “Sert bir cisimle aracımızın arka camı kırılmış. Saldırı, İsveç Dışişleri Bakanlığına ve polise bildirildi. İnşallah saldırganlar en kısa sürede ortaya çıkarılır” ifadeleri kullandı.