100 bin sterlinlik Titanic mönüsü
Buzdağına çarparak batan efsanevi İngiliz translatlantiği Titanic’te sunulan ilk yemeğin mönüsü, İngiltere’nin Wiltshire kentindeki “Henry Aldridge and Son” müzayede evinde önceki gün yapılan açık arttırmada tam 100 bin sterline (570 bin TL) satıldı.
2 Nisan 1912 tarihli yemek mönüsü, faciadan kurtulan en üst seviyeli mürettebat Charles Lightoller’a aitti. Lightoller, bu mönüyü geminin yola çıktığı 10 Nisan 1912’de eşine vermişti.
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