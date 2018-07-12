10 yıl sonra gelen korkunç ceza!
İran’da bir adam 14 yaşındayken alkol kullandığı suçlaması nedeniyle kırbaç cezasına çarptırıldı. Cezası 10 yıl sonra uygulanan adama ait görüntü dehşete düşürdü.
İran’da bir adam, kırbaç cezasına çaptırıldı. Perşembe günü gerçekleşen olay, İran'ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde bulunan Kaşmer kentindeki Niazmend Meydanı'nda yaşandı. Adam, kırbaçlanırken halk olayı izledi.
M.R. olarak adlandırılan bir adam, maskeli bir adam tarafından önce Niazmend Meydanı'ndaki bir ağaca bağlandı.
Üstü soyulan M.R.’ın sırtına maskeli adam tarafından art arda 80 kırbaç darbesi vuruldu. Halk olayı sakinlikle izlerken, Uluslararası Af Örgütü olayı “insanlık dışı” olarak yorumladı.
M.R.’ın bu cezaya çaptırılmasının sebebinin alkol tüketimi olduğu bildirildi. M.R. daha 14 yaşında iken katıldığı bir düğünde alkol tüketmişti. Düğünün sonunda, 17 yaşındaki başka bir genç kavgada öldürülmüştü. M.R.’ın bu ölümle sonuçlanan kavgaya karışmadığı bildirilsede alkol tükettiği için ceza aldı.
Düğünün 2006-2007 yılları civarında gerçekleştiği Uluslararası Af Örgütü tarafından bildirildi. M.R. o düğüne katıldığında 14 yaşında idi, şimdi ise 20'lerinde ve kırbaç cezasını dün çekti.
Olayın detaylarını paylaşan Uluslararası Af Örgütü, kırbaç cezasını “insanlık dışı” olarak yorumladı. 14 yaşındaki bir gence bu cezanın verilmesi, 10 yıl kadar sonra gerçekleşe de Af Örgütü'ne göre, “insanlık dışı ve insan haklarına karşı” olduğu söylendi.
Uluslararası Af Örgütü, “Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne taraf olan İran, yasal olarak işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaları yasaklamakla yükümlüdür. İran’ın, dini ve ahlaki değerleri koruduğunu iddia ederek insanlık dışı fiziksel cezalar vermesi kabul edilemez.” açıklaması yaptı.
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