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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
12.07.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

10 yıl sonra gelen korkunç ceza!

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10 yıl sonra gelen korkunç ceza!

İran’da bir adam 14 yaşındayken alkol kullandığı suçlaması nedeniyle kırbaç cezasına çarptırıldı. Cezası 10 yıl sonra uygulanan adama ait görüntü dehşete düşürdü.

İran’da bir adam, kırbaç cezasına çaptırıldı. Perşembe günü gerçekleşen olay, İran'ın kuzeydoğusundaki Razavi Horasan eyaletinde bulunan Kaşmer kentindeki Niazmend Meydanı'nda yaşandı. Adam, kırbaçlanırken halk olayı izledi.

M.R. olarak adlandırılan bir adam, maskeli bir adam tarafından önce Niazmend Meydanı'ndaki bir ağaca bağlandı.

Üstü soyulan M.R.’ın sırtına maskeli adam tarafından art arda 80 kırbaç darbesi vuruldu. Halk olayı sakinlikle izlerken, Uluslararası Af Örgütü olayı “insanlık dışı” olarak yorumladı.

M.R.’ın bu cezaya çaptırılmasının sebebinin alkol tüketimi olduğu bildirildi. M.R. daha 14 yaşında iken katıldığı bir düğünde alkol tüketmişti. Düğünün sonunda, 17 yaşındaki başka bir genç kavgada öldürülmüştü. M.R.’ın bu ölümle sonuçlanan kavgaya karışmadığı bildirilsede alkol tükettiği için ceza aldı.

Düğünün 2006-2007 yılları civarında gerçekleştiği Uluslararası Af Örgütü tarafından bildirildi. M.R. o düğüne katıldığında 14 yaşında idi, şimdi ise 20'lerinde ve kırbaç cezasını dün çekti.

Olayın detaylarını paylaşan Uluslararası Af Örgütü, kırbaç cezasını “insanlık dışı” olarak yorumladı. 14 yaşındaki bir gence bu cezanın verilmesi, 10 yıl kadar sonra gerçekleşe de Af Örgütü'ne göre, “insanlık dışı ve insan haklarına karşı” olduğu söylendi.

Uluslararası Af Örgütü, “Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'ne taraf olan İran, yasal olarak işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaları yasaklamakla yükümlüdür.  İran’ın, dini ve ahlaki değerleri koruduğunu iddia ederek insanlık dışı fiziksel cezalar vermesi kabul edilemez.” açıklaması yaptı.

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