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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
17.07.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

'1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için 20 Eylül'de askeri üssü basacak'

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'1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için 20 Eylül'de askeri üssü basacak'

ABD'de uzaylıların tutulduğu öne sürülen Nevada'daki gizli bir askeri üsse Facebook üzerinden şaka olarak yapılan "baskın" çağrısı, Amerikan Hava Kuvvetleri'ni kaygılandırdı.

1,4 milyon kişi 20 Eylül için planlanan baskına katılacağını, 1,1 milyon kişi de "katılmayı düşünebileceğini" yazınca Hava Kuvvetleri, halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" dedi.

Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtiliyor.

"UZAYLI" OTELİNDE YER KALMADI

New York Times gazetesi, Nevada'daki uzaylı temalı "Little A'Le'Inn" otelinde 20 Eylül için yer kalmadığı söyleniyor.

Guardian gazetesi, etkinliğe katılacaklarını söyleyenlerin dediklerini yapması durumunda bile üsse yaklaşmaları şansının olmadığını, ıssız bölgenin sıkı şekilde korunduğunu ve çevrede market ya da tuvalet dahil hiçbir tesisin olmadığını yazdı.

"Uzaylıları görmek için" yapılan baskın çağrısında "Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız" deniyor.

Jackson Barnes adlı bir kullanıcı Facebook mesajında "Merhaba Amerikan Hükümeti. Bu bir şakadır ve planımı hayata geçirmeyi düşünmüyorum. Sadece 'beğeni' almak için yaptım. İnsanlar gerçekten üsse hücum etmeye karar verirse sorumlu ben değilim" diyor.

Komplo teorilerinde Amerikan ordusunun varlığını 2013'te kabul ettiği "Area 51" üssünde uzaylıların ve düşürülen UFO'ların tutulduğu öne sürülüyor. Komplo teorileri 1989'da Bob Lazar adlı, Area 51'de bir UFO üzerinde çalıştığını ve fizikçi olduğunu öne süren bir kişinin televizyon röportajından sonra başlamıştı.

Lazar, "UFO'yu parçalarına ayırdığını ve dünyadaki uzaylı yaşamına ilişkin resmi belgeleri gördüğünü" iddia ediyor.

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