Dünya için küçük Suudi kadınlar için büyük gün! Artık araba kullanabilecekler

Suudi Arabistan, ülkedeki kadınlara yönelik baskının sembolü haline gelen politikasında değişikliğe giderek, kadınların otomobil kullanmasını engelleyen yasağı kaldırma kararı aldı. Haber başta Amerikan New York Times (NYT) gazetesi olmak üzere uluslararası basın tarafından ‘son dakika’ gelişmesi olarak manşetlerden duyuruldu. NYT, değişikliğin Suudi devlet televizyonuyla eşzamanlı olarak Washington’daki bir medya etkinliğinde açıklandığını yazdı. Kraliyet Divanı tarafından yayınlanan kararnameye göre; tavsiye vermek üzere 30 gün içerisinde bir bakanlık birimi kurulacak ve yasak Haziran 2018’e kadar kaldırılacak.

Yasağın kaldırılmasına yönelik ivme, Kral Selman’ın 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın iktidar saflarında hızla yükseldiği son yıllarda arttı. Oğul Selman, Suudi Arabistan’ın ekonomisi ve toplumsal hayatıyla ilgili kapsamlı reformları gündeme getirdi. Geçen günlerde bir kadının ilk kez belediye başkanlığına getirildiği Suudi Arabistan’da önceki gün de ülkenin 87’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları için ilk kez kadınların stadyuma girmesine izin verildi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan yönetiminin dün aldığı ve kadınlara ehliyet alma hakkı getiren kararı takdirle karşıladığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald J. Trump, Suudi Arabistan'ın kadınlara araç sürme hakkı tanıyan kararını takdir etmektedir. Bu, Suudi Arabistan'daki kadınların hak ve fırsatlarını yaygınlaştırma anlamında pozitif bir adımdır. Bu ve 2030 Vizyonu gibi reformlar yoluyla Suudi toplumunu ve ekonomisini güçlendirme çabalarında Suudi Arabistan'ı desteklemeye devam edeceğiz."