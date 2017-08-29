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    Dünya bir kez daha ayakta! İlk sert açıklama geldi

    Hürriyet Haber
    29 Ağustos 2017 - 08:53Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 08:53

    Avustralya Başbakanı Turnbull, Kuzey Kore’nin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden balistik füze denmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, olayı kınadıklarını açıkladı.

    Malcolm Turnbull, başbakanlık resmi sitesindeki açıklamasında, Kuzey Kore’nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu’na düşen balistik füze denemesini, "tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkar davranışı" olarak tanımladı.

    Pyongyang yönetimin gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denmesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turnbull, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkati çekti.

    Turnbull, tüm ülkeleri mevcut BM Güvenlik Konseyinin karaları kapsamında Pyongyang yönetiminin davranışlarını değiştirmesi için baskı yapmaya çağırarak, ülkesinin kararlara ek olarak Kuzey Kore’yi destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı da güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

    Etiketler: kore , japonya , kuzeykore , son dakika , haber , haberler , füze , balistik füze
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