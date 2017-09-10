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    Downlular için 80 günde, 25 ülke

    AA
    10.09.2017 - 10:51 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 10:55

    Türkiye Down Sendromu Derneğince desteklenen ‘Down To Earth Road’ projesi kapsamında motoruyla yola çıkan aktivist Adem Çolak, 25 ülkede down sendromlular ve aileleriyle bir araya gelecek.

    Down To Earth Road proje uygulayıcısı ve aktivist Adem Çolak, 80 gün sürecek yolculuğuna başlamadan önce Edirne’de down sendromlular ve ailelerini dinlediğini söyledi. Kardeşinin de down sendromlu olduğunu belirten Çolak, proje kapsamında motoruyla Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Avusturya, İsviçre, Almanya, Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan ve Romanya’daki down sendromlularla bir araya geleceğini söyledi. Çolak, Pazarkule’den çıktıktan sonra ‘Down To Earth Road’ yolculuğunun başladığını aktardı.

    INTERNETTEN YAYIMLANIYOR
    Bu kişilerin sorunlarını ve isteklerini dinleyerek kayıt altına alacağını dile getiren Çolak, görüşmelerinin görsellerini ise Facebook, Twitter ve Instagram’da, ‘Down To Earth Road’, ‘demiratliyoruk’ sayfalarında yayınladığını kaydetti.

    Downlular için 80 günde, 25 ülke

    Etiketler: Down sendromu , Adem Çolak , Down To Earth Road
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