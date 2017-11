Dostlarımıza sıkı sıkı sarılmamızı sağlayacak 10 film

Tabutta Rövaşata’da Mahsun Süpertitiz olmak mı, Trainspotting’de Mark Renton olmak mı? Sizin arkadaşlık anlayışınız hangisi?

Bu haftaki konumuz arkadaşlık! Baştan uyaralım, lütfen kimse bu filmleri izledikten sonra arkadaşlarına dönüp “Sen orada olsa ne yapardın?” diye şüpheci sorular sorup baş ağrıtmasın, arkadaşlıklar bozulmasın. :) Listemizdeki filmlerin bazıları çok sıcak, çok eğlenceli fakat bazıları da bir o kadar gerilimli. Ama hepsi de arkadaşlık ve dostluk kavramlarını irdeleyen cinsten. Bu filmleri izlerken belki arkadaşlıklarınızı gözden geçirecek, belki de dostlarınızı seçerken ne kadar da doğru tercihler yaptığınızı anlayacak ve onları daha da seveceksiniz.

GERÇEK DOSTLUK MÜHİM

Arkadaşlıklar, bilhassa “gerçek” arkadaşlıklar hayatımızı etkileyen önemli faktörlerden biri. Geleceğimiz arkadaşlarımızla birbirimize emanet. Sevgilinden ayrılır arkadaşına koşarsın, “kaçacağım buralardan” der yine arkadaşınla plan yaparsın, mutlu haberler alır, telefona sarılır arkadaşını ararsın… Yeri gelir en büyük kederleri de dostlarınla paylaşır, rahatlarsın. İnsanın sığınacağı güvenli limanlardan biridir gerçek dostluklar ama elbette bu limanı inşa etmek zaman alan bir süreç.

“AMA ARKADAŞLAR İYİDİR”

Mahsun Süpertitiz’in dillere pelesenk olmuş repliği aslında konumuzun tümünü özetliyor: Arkadaşlar iyidir. Ötesi berisi olmadan, sorgulamadan… Her duyduğumda, gördüğümde, Tabutta Rövaşata’yı her izlediğimde hala beni etkileyen bir replik. Bazı arkadaşlıklar kötü sonuçlar doğurabilir, sizi istemediğiniz şeyleri yapmak zorunda bırakabilir ancak bildiğimiz bir şey var, arkadaşlıklar eğer bunların üstesinden birlikte gelebiliyorsanız gerçek arkadaşlıktır.

EN İYİ 10 FİLM

Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2011) – Seyfi Teoman

“Okumak kimilerine yazmayı öğretir, bana yazmamayı öğretti.”

Barış Bıçakçı’nın aynı adlı romanından, genç yaşta kaybettiğimiz yetenekli yönetmen Seyfi Teoman’ın beyazperdeye aktardığı, Ender (İlker Aksum) ve Çetin (Fatih Al)’in sıra dışı dostluğunun anlatıldığı bu film, -biraz da yazar torpiliyle- listemizin ilk sırasında. Aynı kadına aşık olmak, her sıkı dostun başına gelmese de küçüklükten beri birlikte büyüyen arkadaşların yaşayabileceği bir garip durum. Bu filmde, zaruri bir sebepten evlerine misafir olarak gelen Nihal’e, birbirlerinden habersiz aşık olan iki arkadaşın bu duruma nasıl güzelce yaklaştığını izliyoruz.

Kelebek / Papillon (1973) - Franklin J. Schaffner

“Buradan kaçmanın bir yolunu bulursam benimle gelir misin?”

Henri Channiere'nin romanından uyarlanan Kelebek, Dustin Hoffman ve Steve McQueen’in özgürlük yolunda oluşan dostluklarını konu ediniyor. İşlemediği bir suçtan dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkum Henri Charriere, mahkum gemisinde tanıştığı Louis Dega ile tarifi zor bir arkadaşlık kuruyor. 13 senelik esaretin, gerçek dostluğun, yıllar süren mücadelenin birkaç saate sığdırıldığı Kelebek, size arkadaşlık kavramının değerini yeniden hatırlatacak.

Victoria (2015) – Sebastian Schipper

“Bu kurala uymayacağım!”

Şahsi fikrime göre son 10 yılda yapılmış en iyi ve ilginç filmlerden biri olan Victoria; tek plan (one-shot) tekniğiyle çekilen 140 dakikalık bir macera. Berlin’e yeni taşınmış ve şehre adapte olmaya çalışan yalnız bir kadın olan Victoria, şehrin gece kulüplerinde dolaşırken Sonne ve arkadaşlarıyla tanışıyor. Daha o gece arkadaş olduğunuz birileri için neler yapabilirsiniz? Belki de her şeyi… Sorunun cevabı için Victoria’yı izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum, mümkünse karanlık bir yerde ve güzel bir ses sistemiyle. Üstelik film de Burak Yiğit adında bir Türk oyuncu da var. (As bayrakları as)

Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption (1994) – Frank Darabont Bir Zamanlar Amerika’da / Once Upon a Time In America (1984) – Sergio Leone Can Dostum / Intouchables (2011) – Olivier Nakache, Eric Toledano Cennet Sineması / Nuovo Cinema Paradiso (1988) – Giuseppe Tornatore Kadın Kokusu / Scent Of a Woman (1992) - Martin Brest Şansa Bak / 50/50 (2011) – Jonathan Levine Bencil Dev / The Selfish Giant (2013) – Clio Barnard

Yazan: Tugay Şahin