Dolunay 9. bölüm 2. fragmanında Nazlı, Ferit ile Deniz arasında kalıyor

Ekranların herkes tarafından ilgiyle takip edilen ve sevilen dizisi Dolunay yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecan dolu dizi Dolunay yeni bölümüyle salı akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Nazlı'nın bir yandan Ferit'e karşı duyguları diğer yandan sakladığı sır onu sıkıştırır. İşte, Dolunay yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Ferit'le aynı ortamda bulunmak Nazlı için gittikçe daha zor olmaya başlar. Bir yandan Ferit'e karşı duyguları diğer yandan sakladığı sır onu sıkıştırır.

Ferit Nazlı'nın hareketlerine bir anlam veremezken onun Deniz'le olan yakınlığından da rahatsız olmaya başlar. Nazlı artık bir karar vermek zorunda kalır. Deniz ise Nazlı'ya karşı daha cesur davranmaya başlar. Bundan en çok etkilenen Alya olur. Asuman Demet'in beklediğinden daha dişli çıkmıştır. İkili bundan sonra kartlarını açık oynayacaklardır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mahkemedeki fotoğrafların yankısı sürerken Ferit ve Nazlı bambaşka sorularla boğuşurlar. Bundan sonra ne yapacaklar? Birbirlerine olan duygularını kabul edip devam mı edecekler yoksa hiç olmamış gibi mi davranacaklar? Aralarında yaşananı anlamaya çalışırken beklenmedik bir gelişme bu bilinmezin ortasına bomba gibi düşer. Deniz için Nazlı hem çok yakındır hem de uzak. Bu mesafeyi kapatmak isteyen Deniz'in aklında başka planlar vardır. Bunu yaparken Ferit'le yolları sık sık kesişecektir. Hakan ve Demet Bulut'un yasal vasileri olarak şirkete girmeye hazırlanırlar. Asuman ise Demet'in arkasında gölge gibi dolaşmaktadır.