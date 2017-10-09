Dolunay 15. bölüm 2. fragmanında Ferit'ten evlilik açıklaması

Dolunay dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizisinin son bölümünde Ferit’in evlilik teklifine tanık olan izleyiciler, büyük bir heyecanla Nazlı’nın yanıtını merak ediyordu. Dolunay 15. bölüm fragmanlarıyla birlikte sürpriz detaylar ortaya çıktı.





Nazlı ile Ferit beklenmedik bir karar alıyor. Nazlı ve Ferit’in kararı herkesi şaşırtır. Birbirlerine karşı duygularını itiraf edemeseler de bu evcilik oyununda işbirliği yapmak zorundadırlar. Bütün detayları kitabına uydurmak için kurdukları planlar ikisini daha da yakınlaştırır. Herkesten gizli oynadıkları bu oyunda en büyük destekçileri Fatoş ve Engin olacaktır. Diğer taraftan Fatoş ve Engin de kendi ilişkilerinde karar aşamasına gelmiştir.





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Ferit, Demir ve Zeynep’in ölümünün ardındaki korkunç ihtimali gözardı edemez. Ferit ve Nazlı arasındaki ipler bu bilgiyle daha da gerilir. Deniz Nazlı’yı teselli etmeye çalışsa da Nazlı Bulut’un vesayetinin Demet’e verilmesiyle ilgili kendini suçlu hissetmektedir. Demet, Ferit ve Nazlı’nın birbirinden uzaklaşması için elinden geleni yapar. Nazlı hem restoranda hem de Ferit’in gözünde büyük bir sınav vermektedir. Birbirlerinden kaçarken onları bir araya getiren yine Bulut olacaktır.