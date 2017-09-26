Dolunay 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Ferit, Nazlı’yı sildi mi?

Dolunay yeni bölümü için heyecan dorukta! Sevilen dizinin son bölüm finalinde Ferit’in gerçekleri öğrendiği anlara tanık olan izleyiciler, Dolunay 13. bölümünde yaşanacakları merakla bekliyor. Ferit ve Nazlı aşkında neler olacak? Nazlı, sevdiği adama kendisini affettirebilecek mi? İşte Dolunay 13. bölümünden ilk detaylar!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Ferit, Nazlı'nın kendisinden sakladığı sırrı öğrendiğinde yıkılır. Nazlı'nın korktuğu başına gelmiştir. Ferit bu süreçte Nazlı'yla yaşadıklarını ve özellikle ona karşı olan duygularını tekrar gözden geçirir. Nazlı ise köşe bucak kaçtığı Ferit'in en çok yanında olmak istediği zaman ondan uzak durmak zorundadır. Bu Nazlı ve Ferit için aşklarını ve güvenlerini sınayacakları bir test olacaktır. Diğer yandan Deniz, Nazlı'ya duyduğu aşk için yaptıklarını tekrar gözden geçirir. Demet Ferit ve Nazlı'nın ayrılmasındna mutlu olsa da kontrolü dışında gelişen bu olay onun için de yeni problemler yaratır.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferit ve Nazlı artık beraber çalışmak zorundadır. Birbirlerine karşı olan duyguları ve zıt karakterleri bu beraberliği daha zorlu bir hale getirir. Deniz Ferit'in bu girişiminden rahatsız olmuştur. Nazlı'nın tepkisini çekmeden Ferit'le savaşmanın yollarını aramaya başar. Ferit ve Nazlı yakınlaştıkça Demet Hakan'dan uzaklaşmaktadır. Karısının bu tavrından rahatsız olan Hakan karanlık yüzünü daha çok göstermeye başlar.