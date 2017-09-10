Dolunay 11. bölüm fragmanı: Yollar ayrıldı

Dolunay yeni bölüm fragmanı izleyicileriyle buluştu. Yeni fragmana Nazlı’nın köpüklü duş sahnesi damga vurdu. Sevilen dizinin son bölümünde artık gerçekleri saklamaktan yorulan Nazlı, Ferit’ten uzak durmak için istifa etmişti. Başından beri ikilinin evdeki romantik anlarına tanık olan izleyiciler, bu gelişmenin ardından yaşanacakları merak ediyordu. Dolunay’ın 11. Bölüm fragmanıyla birlikte ilk tüyolar geldi. Artık farklı yollara gitmeye kara veren Nazlı ve Ferit‘in yolları yine kesişiyor. Birlikte bir iş gezisine giden çift hiç ummadıkları bir anda karşı karşıya geliyor. İşte son bölüm detayları!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nazlı’nın istifasına Ferit karşı atakla cevap verdi. Nazlı Ferit’ten kaçmaya çalıştıkça Ferit onu yakınında tutmanın yollarını arıyordu. Bir yandan da bu kaçışın altında yatan asıl nedeni araştırmaya başladı. Nazlı için alan gittikçe daraldı. Ferit’in ilgisinden saklanmak istedikçe Deniz’e sığındı. Deniz arkadaşça olan bu ilişkiyi kendi lehine çevirmek için fırsatları değerlendirdi. Demet ve Hakan şirketteki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Ferit’in bütün itirazlarına rağmen kendilerine çok güçlü bir destekçi buldu.